Mujeres que se tatúan para sanar el alma y el cuerpo después del cáncer de mama.

La idea apareció de golpe: “Fue como una película de ciencia ficción, como si me metieran una idea en la cabeza. Lo vi, lo entendí todo”.

Una investigación, un intercambio y una conexión

En EmpoderArte, el intercambio entre la tatuadora y las empoderadas no hay transacciones económicas. “Yo no cobro por estos tatuajes. No hay intercambio de efectivo. Es algo más espiritual, de conexión. Es mucho más profundo”, sostuvo Gisela.

Asimismo, comentó que , los primeros años no fueron de tatuajes sobre cicatrices. La tatuadora decidió investigar, estudiar junto a profesionales de la salud y practicar, para poder brindar una experiencia de calidad: “Si voy a regalar algo, no voy a regalar algo así nomás. Voy a regalar algo completo, algo diez puntos”.

El diseño y la técnica detrás del arte

El proyecto utiliza mandalas y geometría sagrada para representar, desde el arte, lo que puede haberse perdido físicamente pero que permanece simbólicamente. “Las glándulas mamarias parecen una flor, como un mandala. Entonces la idea es representar en el exterior lo que podemos haber perdido en nuestro interior, que esté ahí en forma de escudo”.

Cada tatuaje se intenciona junto a la mujer que lo recibe: “Le ponemos intenciones a sus mandalas. Es un proceso ritual”.

La técnica que trabaja “Gigi” en este tipo de tatuajes es el puntillismo, que es menos invasiva con la piel y ayuda a que la cicatrización sea más rápida y menos dolorosa. Durante la etapa de investigación, también aprendió que el día del ciclo menstrual puede afectar la sensibilidad: “Hay que evitar el día de la ovulación o los días previos a la menstruación”.

Además, se contactó con dermatólogas para aprender sobre las condiciones óptimas de la piel: al momento de realizar el tatuaje, la cicatriz debe estar blanca, ya que si está rojiza aún no ha cicatrizado completamente. Asimismo, aclaró que no pueden tatuarse personas que estén recibiendo quimioterapia o rayos.

La historia de Marita, la primera empoderada

De todas las experiencias vividas, una la marcó especialmente: la de Marita, la primera mujer con mastectomía que participó del proyecto. “Ella no se reconstruyó la mama por decisión propia, porque ya estaba cansada de entrar al hospital, de tantas operaciones”.

Marita descubrió el proyecto por una entrevista radial y decidió contactarse. “Vino con su hija porque no podía creer que era gratis”, recordó.

“Lo más movilizante fue que ella usaba un corpiño con una almohadita que simula la forma de la mama”, contó, pero después del tattoo llegó la liberación. “Empezó a tomarse fotos donde se ve la cicatriz con el tatuaje. Posa empoderada en Facebook o WhatsApp”.

Un proyecto con vida propia

“Yo siempre digo que el proyecto tiene vida propia. Me enseña a mí también, a través de las chicas y de los contactos que hacemos. Vamos aprendiendo y creciendo juntas”, afirmó.

Muchas mujeres llegan con historias de sus propias madres o abuelas que pasaron por un cáncer de mama y buscan honrar su historia a través de un tatuaje simbólico. “Siempre son historias profundas”, sostuvo.

empoderarte gigiup tatuaje cancer de mama tattoo mujeres Foto: Magali Herrera / Gentileza Gisela López Sabatini

El poder de desexualizar el cuerpo

El proyecto también abrió una reflexión sobre la sexualización del cuerpo femenino. “Cuando mostramos nuestras tetas tatuadas, no estamos mostrando lo que aparece en la tele para excitar. Estamos mostrando un arte que llevó horas, cuidado, diseño y sentido. Es otra cosa”.

“Con el tattoo, desexualizamos la zona. Lo convertimos en algo simbólico, artístico y profundo”, Gisela Lopez Sabatini

Las mujeres interesadas pueden contactar a la artista por Instagram en @gigiuptattoo o a través del perfil del proyecto: @proyecto.empoderarte.

“Ahí hacemos una cita de diseño, charlamos y vemos cómo es el proceso”, explicó. Para la sesión recomienda estar bien alimentada, tomar mucha agua (ayuda a la hidratación de la piel), descansar la noche anterior y evitar el consumo de alcohol. Además, resalta que la cicatriz debe tener, al menos, un año.

El cierre de un ciclo, el inicio de otro

EmpoderArte comenzó en 2018 y ya lleva más de cinco años creciendo. Lo que empezó como un gesto de amor, se transformó en una red de mujeres que encontraron en el arte una forma de sanar y reconstruir.

“Yo me siento muy agradecida, de poder ser un canal para lograr esto. Pero son ellas, las empoderadas, las guerreras máximas las que transmutan la realidad. Yo solo acompaño con lo que sé hacer”, concluyó la tatuadora.