Soledad Silveyra revela detalles escandalosos de su relación con Chacho Álvarez.

En una reciente entrevista con Ángel de Brito en "Ángel responde", la actriz sorprendió al hablar de su relación con el político, revelando que fue el único con quien no pudo quedar en buenos términos. Silveyra describió a Álvarez como un hombre honesto, pero también mencionó que sufría durante su relación debido a su comportamiento, describiéndolo como "un poco psicópata". La actriz reveló que a menudo encontraba "una bombachita, un corpiñito, un pincel", sugiriendo infidelidades cubiertas por las hijas del político, según publica Minutouno.

Un cierre doloroso y una lección aprendida

Soledad Silveyra confesó que decidió poner fin a esa relación para no sufrir más. Con una dosis de humor y resignación, cerró diciendo: "Era un infiel. Me la tragué de que había dejado a su novia. ¿Quién no ha sido cornuda alguna vez?". Esta revelación muestra un lado más personal y vulnerable de la actriz, que ha decidido compartir su experiencia para cerrar ese capítulo de su vida.