FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 29 de agosto

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y la provincia de Mendoza. Conocé el estado del Paso para este viernes 29 de agosto.

El Paso Pehuenche, en Malargüe, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera.

El Paso Pehuenche, en Malargüe, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera.

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, continúa cerrado este viernes 29 de agosto para todo tipo de vehículos. Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe.

Este Paso conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada a una altitud de 2.553 metros sobre el nivel del mar, es una vía estratégica para el tránsito entre ambos países, facilitando el cruce de vehículos particulares, transporte de carga y ómnibus de larga distancia.

Lee además
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 26 de mayo.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 28 de agosto
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 27 de agosto

Además de su función logística, el Centro de Frontera Pehuenche es una puerta de acceso a paisajes naturales de gran belleza, como la Laguna del Maule y la Cordillera de los Andes.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 26 de agosto

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 25 de agosto

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 24 de agosto

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 23 de agosto

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 22 de agosto

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 21 de agosto

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 20 de agosto

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 19 de agosto

LO QUE SE LEE AHORA
Atención: el Paso Los Libertadores cambia los horarios para cruzar a Chile.
Alta Montaña

Atención: el Paso Los Libertadores cambia los horarios para cruzar a Chile

Las Más Leídas

Cómo comprar online en Tierra del Fuego tecnología más barata y con beneficios impositivos
COMERCIO ELECTRÓNICO

Cómo comprar online en Tierra del Fuego tecnología más barata y con beneficios impositivos

Atención: el Paso Los Libertadores cambia los horarios para cruzar a Chile.
Alta Montaña

Atención: el Paso Los Libertadores cambia los horarios para cruzar a Chile

El fiscal de San Rafael, Iván Ábalos, decidió hoy la imputación contra Yamil Yunes
Investigación

La decisión de la justicia con el acusado del femicidio de Rocío Collado en San Rafael

El proyecto del Gobierno de Mendoza que busca modificar el Estatuto del Empleado Público.
Legislatura

Qué dice el proyecto del Gobierno de Mendoza que busca modificar el Estatuto del Empleado Público

La víctima intentaba cruzar la calzada de sur a norte y fue atropellada
Tragedia

Accidente vial en Luján de Cuyo: una mujer murió tras ser atropellada por un auto

Te Puede Interesar

Alerta por lluvias históricas en Mendoza: municipios  suspenden varias actividades.
Temporal

Alerta por lluvias históricas en Mendoza: municipios suspenden varias actividades

Por Natalia Mantineo
La DGE tomó una decisión clave sobre las materias previas que pueden tener los estudiantes de secundaria.
Educación

La DGE tomó una decisión clave sobre las materias previas que pueden tener los estudiantes de secundaria

Por Cecilia Zabala
El Central confirma el retroceso de inversiones extranjeras directas en Argentina
Los capitales se van

El Central confirma el retroceso de inversiones extranjeras directas en Argentina

Por Marcelo López Álvarez