Hans Zimmer Sinfónico, un éxito en Mendoza con entradas agotadas: una experiencia de película que promete emocionar.

Mariano-Peralta.jpg

De Gladiator a Interstellar: una travesía por el cine en vivo

Desde la épica intensidad de Gladiator y Pirates of the Caribbean, hasta la profundidad emocional de Interstellar y la tensión inconfundible de The Dark Knight, el concierto propuso un viaje musical que atravesó la aventura, el drama, la fantasía y la ciencia ficción.