El sistema del Ministerio Público Fiscal está caído hace más de 27 horas

Está caído el sistema del Ministerio Público Fiscal

Fuentes consultadas por este diario indicaron que varias de las denuncias que van ingresando son derivadas a algunas áreas, pero admitieron que en el medio queda una importante cantidad de denuncias sin atender.

Asimismo, se confirmó que el inconveniente comenzó a las 7 de este lunes y hasta las 10.30 de este martes, la situación no se había solucionado. En ese sentido, se informó que este martes se estaba reemplazando "un disco" que generó el inconveniente y hasta que no esté cargado todo el back up, no se solucionará el inconveniente.

Lo peor es que los usuarios sí pueden radicar la denuncia de un delito en forma online, por lo que el personal, por ahora, no está accedieron a la totalidad de las denuncias.

Desde el Poder Judicial, un trabajador recomendó comunicarse con la mesa informes, ante cualquier duda que surja. El empleado prefirió no dar a conocer su nombre por temor a represalias. El teléfono es 2613487401.