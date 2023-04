El dengue, en primera persona: el testimonio de una paciente

El mosquito Aedes aegypti transmite la enfermedad del Dengue.









El dengue es una enfermedad viral que los mosquitos Aedes aegypti transmiten a través de picaduras. El Gobierno nacional lo ha llamado “el mosquito hogareño” ya que cualquier recipiente que acumule agua puede convertirse en un criadero para este insecto. Pero, ¿cuáles son los síntomas y cómo afecta a la salud de quienes lo padecen? ¿Es igual al Covid?

“Tuve hace unos años atrás, en el 2019 y ahora me tengo que cuidar mucho porque me han explicado que si vuelvo a tener dengue puede llegar a ser hemorrágico y la verdad es que ya la pasé muy mal con esta enfermedad. Estuve un mes sin poder moverme, me tenían que ayudar en todo: a levantarme, trasladarme, todo”, contó a Medios Andinos, Marina Pechloff, periodista de la provincia de Formosa.

“Sentía mucho dolor en el cuerpo, en los huesos y durante todo ese mes, tuve sarpullidos en todos lados, fiebre, dolor de cabeza y vómitos. No podía comer nada, sólo líquidos y paracetamol. Por suerte, encontré un médico en el hospital de Formosa que me diagnosticó a tiempo porque si una persona no presta atención a los síntomas o no se diagnostica bien la enfermedad, hay riesgo de sufrir complicaciones”, sumó.

El Covid es una enfermedad producida por el coronavirus mientras que al dengue lo transmite un mosquito. La confusión entre ambas es lógica porque presenta síntomas muy similares y, de hecho, el cuadro también es parecido. No obstante, no hay que perder de vista que el Covid no afectó a todas las personas de la misma manera y en algunos pacientes tuvo severas complicaciones y hasta fatales.

Sin embargo, según Pechloff, pueden diferenciarse aunque lo importante es siempre consultar la médico ante la aparición de signos que pueden estar relacionados con una o otra dolencia. “Para las personas que tuvimos dengue y covid, sabemos diferenciarlos. Si bien, los síntomas son similares quienes nos contagiamos de ambas enfermedades, podemos distinguirlas”, expuso. Y concluyó: “Es preocupante el aumento de casos que se está viendo de nuevo en el país. Creo que lo que hay que hacer es extremar las medidas de prevención y de concientización para informarse y llevar adelantes las acciones correspondientes. No es necesario que lleguemos a un brote para intensificar las campañas”.

