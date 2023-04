El Colegio de Agrimensura trabaja en una ley para regularizar miles de parcelas

"Hay familias que no tienen escritura de sus propiedades, por eso estamos trabajando junto a algunos senadores, se sumó la facultad de abogacía de la Universidad Nacional de Cuyo y la Dirección de Cooperativas ya que de 150 cooperativas, 100 no tienen sin escrituras", agregaron.

El Colegio de Agrimensura de Mendoza trabaja en un ambicioso proyecto social: enviar un proyecto de Regularización y Saneamiento de Títulos a la Legislatura.

El objetivo que se plantean desde el Colegio de Agrimensura es poder llevarlo a la Legislatura y que salga en el mes agosto. "No tener regularizadas las propiedades es un problema, porque -entre otras cosas- al no tener escritura no se puede tomar créditos y a la vez el Estado no puede regular porque no se conoce el propietario y eso influye en la planificación", señalaron.

"Es algo que pasa en todos lados, en todas las provincias. Nosotros tomamos la posta de trabajar y aportar en el servicio a la comunidad", agregaron. Además, explicaron que se está dialogando con el Registro Nacional de Barrios Populares: "Los hemos invitado para sumarse a este proyecto de ley para hacer que hagan su aporte".

Y en este acercamiento a la comunidad que se propusieron desde el Colegio de Agrimensura, se destaca también el programa para ayudar a los municipios a mejorar sus Catastros y digitalizar los mismos. "El Catastro ayuda a la planificación. Si tenemos un buen Catastro se puede lograr una buena planificación", destacaron.

Para avanzar, se firmaron convenios con los diez departamentos con menos de 70.000 habitantes. En este trabajo se sumó ATM y la UMAZA. "Se va a brindar asesoramiento físico, jurídico y tributario".

Es un programa en el cual cada municipio se va a poder capacitar y modernizar en estos catastros que ayudarán a planificar a futuro su ciudad. El lanzamiento será el 26 de abril.

Otro de los ejes de este trabajo tiene que ver con las inquietudes que surgieron a muchos propietarios de terrenos rurales, a los cuales se les incrementó significativamente el avalúo de sus propiedades. "Vimos que hay mucha demanda o reclamos de propietarios cuyo revalúos aumentaron considerablemente. Tomamos esos reclamos y armamos un programa de acompañamiento a estos vecinos".

"Los propietarios de propiedades rurales tienen que hacer un reclamo en ATM, pero sucede que mucha gente no tiene accesibilidad. Por eso, desde el Colegio de Agrimensura, con nuestros profesionales decidimos acompañar al vecino en estos reclamos, ayudarlos, enseñarles", explicaron.

El Colegio tiene tres sedes: una en la Ciudad de Mendoza, otra en La Colonia (Junín) y una en San Rafael, por eso allí se van a recibir las reclamos, mientras que en los departamentos en los que no hay delegaciones se hará en las municipalidades. Para eso, se establecieron convenios marco en todos los municipios, por lo que se darán turnos para ser atendidos por los profesionales. Cabe aclarar que ATM dio todo el año para hacer estos reclamos.

"La idea es acompañar a la gente para que se solucionen estos inconvenientes. Se enmarca en lo que nosotros hemos armado en la gestión, que es la ´agrimensura al servicio de la comunidad´ para ponernos a disposición del vecino y de entidades que necesitan".