El avance urbano altera el hábitat de los arácnidos: advertencia del CONICET sobre el piedemonte

Sin embargo, en los últimos años se han registrado cambios notorios en el uso del suelo y un avance desordenado de la urbanización sobre zonas naturales del piedemonte. Esto no solo implica la pérdida de cobertura vegetal nativa, sino también una ruptura del equilibrio ecológico : especies locales que desaparecen y otras nuevas, más adaptables, que ocupan su lugar.

Leprolochus birabeni.png Leprolochus birabeni, la araña que se alimenta de hormigas.

“El piedemonte nos otorga beneficios como la regulación climática, ya que la vegetación nativa actúa como barrera frente a la erosión del suelo y los aluviones, y además provee hábitats para artrópodos benéficos que ayudan al control biológico”, explicó Ledda. Sin embargo, advirtió que estos organismos “son sensibles a los cambios ambientales”, lo que los convierte en indicadores ecológicos valiosos para evaluar el impacto urbano.

La científica también destacó cómo el tipo de manejo en los jardines urbanos puede influir negativamente en la conservación de especies nativas. “Disminuir la estructura de la vegetación en zonas urbanas hace que los arácnidos nativos se vean desfavorecidos”, señaló. Por eso, propone fomentar jardines con vegetación autóctona o con mayor complejidad estructural, lo cual permitiría conservar la fauna local y limitar la expansión de especies cosmopolitas, aquellas que prosperan en ambientes modificados por el ser humano.

Nuevas especies en la ciudad: el caso del escorpión Tityus carrilloi

El avance urbano no solo desplaza especies nativas, sino que favorece la llegada de nuevas. Ledda citó el caso del Tityus carrilloi, un escorpión que no estaba presente en Mendoza hasta hace pocos años. “Se cree que ingresó a través del transporte de madera desde otras zonas del país. Aunque no se dispersa fácilmente por sí solo, puede establecerse en entornos urbanos”, indicó.

Tityus carrilloi.png

Más diversidad en zonas naturales que en Ciudad

En sus estudios, Ledda también pudo comprobar que la zona natural del piedemonte presenta una mayor riqueza y diversidad de arácnidos que los espacios urbanos. En las ciudades predominan los ejemplares cosmopolitas, más resistentes al cambio, mientras que las especies locales tienden a desaparecer.

“Los arácnidos cosmopolitas toleran y prosperan en ambientes modificados por el ser humano, lo que implica el desplazamiento de especies nativas”, concluyó la becaria.