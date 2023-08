Día internacional del gato: por qué se celebra y cómo cuidar de ellos 

El origen del Día Internacional del Gato se remonta a la década de 2000, cuando el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW) y otras organizaciones preocupadas por el bienestar de los gatos domésticos, propusieron este día para resaltar la importancia de la adopción, la esterilización y el cuidado responsable de los gatos. Los responsables del FAW eligieron el 8 de agosto como fecha para el agasajo internacional, ya que es el período en el que los gatos son más propensos a entrar en celo en el hemisferio norte . Aunque no es oficialmente reconocido por la ONU, el Día Internacional de los Gatos ha ganado popularidad en los últimos años gracias a las redes sociales y a la creciente comunidad de amantes de los gatos.

En tanto, la razón por la que se festeja el Día del Gato el 20 de febrero se debe a Socks , la mascota del ex presidente de los Estados Unidos Bill Clinton. A este gatito, muy popular entre la sociedad norteamericana, se le diagnosticó una grave enfermedad y, tras su muerte en 2009, miles de usuarios en las redes sociales declararon esa fecha como Día Internacional del Gato.

Por último, el 29 de octubre también es un día dedicado a ellos. Esta elección se debe a una mujer estadounidense, Collen Paige, que quiso crear conciencia en las personas sobre los problemas que viven los gatos en situación de calle y abandono. Gracias a su lucha, logró instaurar esa fecha como el Día Internacional del Gato, para promover la adopción de los callejeros.

El Día Internacional de los Gatos no solo trata de consentir a nuestros amigos peludos con mimos y juguetes, sino también de crear conciencia sobre la responsabilidad de la tenencia de gatos. La esterilización y la adopción son prácticas clave para controlar la población felina y garantizar que cada gato tenga un hogar amoroso. Además, la educación sobre el cuidado adecuado, la nutrición y las necesidades médicas es esencial para mantener a nuestros gatos felices y saludables.

Consejos para quienes nunca tuvieron un gato y están pensado en adoptar uno

Adorados por algunos, odiados por otros, los gatos pueden ser una mascota excepcional. Al respecto, en el programa “Nada simple” emitido por Radio Andina FM 90.1 de lunes a viernes de 8 a 10 AM, la veterinaria Agustina Burgos dio algunos consejos para quien nunca ha tenido gatos en casa.

Burgos dio algunas características típicas de estos animales tan particulares para poder comprender sus comportamientos. En ese sentido dijo que los gatos no necesitan que las personas “les enseñen dónde hacer sus necesidades o los saquen a la calle”. “Que sean independientes no quiere decir que no sean cariñosos, pero es importante respetar sus tiempos. Nosotros nos tenemos que adaptar a él.”, dijo la veterinaria.

Sin embargo hay algunas recomendaciones que conviene tener en cuenta para asegurar el mayor confort posible a estos felinos domésticos. “El gato tiene algunos requerimientos básico como cualquier ser vivo. Por ejemplo, separa el área de alimentación, de su bandeja sanitaria y el lugar (o los lugares) donde puede dormir”, aconsejó Burgos.

Embed

Así mismo es conveniente colocar rascadores porque “de esta manera los gatos se afilan sus uñas y no lo hacen en los muebles o sillones”, advirtió la veterinaria. Y si bien es cierto que son animales muy independientes, en ocasiones es preferible que esté en una casa con suficiente espacio ya que si sale a la calle, es propenso a sufrir peleas con otros gatos y corre peligro de contraer enfermedades mortales.

En síntesis, adoptar un gato es una experiencia única. Sólo las personas que nunca han tenido uno, dudan del amor que pueden transmitir estos peludos de 4 patas. Pero como ser vivo, es importante proveer de alimento saludable, agua fresca y un ambiente donde pueda desarrollarse libremente.