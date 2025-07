Del triunfo en la NASA al reconocimiento en Casa Rosada: así fue la experiencia del joven mendocino

Sin embargo, al llegar, debieron esperar la llegada del presidente mientras cada estudiante tomaba su lugar en una larga mesa. El mendocino fue ubicado cerca de Javier Milei: "Cuando entramos al salón había una mesa larga, y cada uno tenía su nombre en un cartelito. Iba leyendo uno por uno y no encontraba el mío, hasta que me di cuenta de que estaba en el extremo de la mesa. Al lado de la punta, no había ningún cartel”.