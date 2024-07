Conocé el horóscopo para este miércoles 3 de julio

Hoy sentirás la necesidad imperiosa de abrirle el corazón a alguien muy cercano a ti. Esta resultará ser una pieza clave en el futuro sentimental que te aguarda. Si no tienes pareja, tampoco hoy será el día más apropiado para encontrarla; no obstante, en el proceso de búsqueda conocerás personas muy interesantes y valiosas. Ni el jefe tiene siempre la razón, ni tú eres el único capaz de resolver los problemas. Procura que las críticas que viertas sobre tus superiores no lleguen a sus oídos a través de terceros.

Los dolores que sufres son pasajeros, no tienes que preocuparte demasiado. Sin embargo, sí te conviene descansar. En los negocios se aproximan oportunidades muy valiosas. No le des más importancia de la que tienen a problemas que guardan relación con tu futuro económico. Con un control del gasto adecuado y un poco de trabajo extra te recuperarás. En cuestión de amores, tienes todas las cartas a tu favor, tu magnetismo te facilita mucho las cosas en el inicio de las relaciones, y tu sensibilidad te permitirá asentarlas después.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

El estado de bienestar por el que atraviesas en lo referente a la salud te hace prácticamente infatigable, eres capaz de responder a todas las exigencias con muy pocas horas de sueño. Disfruta un poco más de lo bueno que la vida te pone delante, que no es poco. Es la única manera efectiva de huir del estrés que te machaca a lo largo de toda la semana. Tu organismo está en uno de sus mejores momentos de los últimos meses. No tendrás que preocuparte por la salud, los astros ya lo hacen por ti. Canaliza esa fuerza para asentar tu espíritu.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Tu humor estará hoy muy unido al tiempo, así que si el cielo amanece cubierto tu carácter se volverá agrio, mientras que si luce el sol pasarás un día estupendo en todas las facetas. Cuidado con los tropezones y los accidentes del hogar, tanto tú como las personas que viven contigo. Aunque no se prevé nada grave, puede estropearos los planes. Tu afán por mejorar y valerte por ti mismo es encomiable, pero a veces es más efectivo pedir ayuda en momentos puntuales que perder energías con esfuerzos inútiles.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

No te fíes de tu aparente fortaleza, aunque tu salud es buena, tienes que seguir cuidándola para conservarla. Si abusas, volverás a estadios anteriores de gran debilidad. Los consejos que no pidas no serán los más afortunados. Procura hacer el caso justo a los comentarios de personas que analizan tu trabajo, confía en tus propias posibilidades. Tus intervenciones en un asunto relacionado con las leyes o la justicia serán muy acertadas, pero no conseguirás zanjar el asunto que tienes entre manos hasta dentro de un tiempo.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

El deporte, especialmente si es de equipo, te traerá en esta jornada muy buenas oportunidades de conseguir los objetivos planeados. Lograrás niveles elevados de compenetración. Tendrás que soportar comentarios negativos, pero no estarás en disposición de defenderte por las circunstancias adversas. Procura aguantar el chaparrón de la manera más digna posible. Hoy se acercará a ti una oportunidad para demostrar lo que vales realmente ante tus superiores. Aunque te pille un poco de sorpresa, no la dejes pasar. Tardaría en volver.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

No reprimas tus sentimientos y tampoco recurras a las mentiras para resolver los problemas relacionados con una relación que no va por buen camino. Recurre a la sinceridad. Hacía mucho tiempo que no tenías tantas complicaciones en el ámbito laboral. Eso seguirá así. Esa es la mala noticia; la buena: conseguirás resolver las cuestiones con relativa facilidad. Hoy no será el mejor día para adquirir compromisos, porque luego te será muy difícil cumplirlos en el futuro. Muérdete la lengua antes de dar tu palabra en asuntos que signifiquen trabajo.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Una mañana agobiante dará pronto paso a una tarde cargada de emociones y de momentos de diversión que hace mucho tiempo que no disfrutabas, no tengas prisa en irte a casa. Cuídate de los engaños, de las propuestas aparentemente ventajosas que en realidad esconden trampas que te podrían perjudicar. No te dejes llevar por la avaricia. El estrés puede jugarte hoy una mala pasada y poner tu organismo contra las cuerdas. Procura dejar trabajos para más tarde cuanto antes y no agobiarte con presiones excesivas.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

No escuches a aquellos que te critican sólo por el hecho de defender lo tuyo por encima de lo de los demás. Al menos, tu actitud es sincera y ahora necesitas protegerte a ti mismo. Si estás a punto de realizar un viaje, no te preocupes demasiado por los detalles. Al final vas a tener que conducirte según los acontecimientos, improvisa sobre la marcha. La mayor parte de los reproches que te hace tu pareja tienen que ver con la falta de atención por tu parte hacia ella, reflexiona porque puede que en el fondo tenga razón.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Tu salud, tu fuerza y tu trabajo se encuentran en la misma sintonía, razón por la que podrás avanzar a más velocidad de lo habitual. En el terreno sentimental, se acerca un desengaño. Está en tu mano influir en las decisiones de los que te rodean. Esa es una sensación que te agrada, pero debes tener en cuenta que también comporta una gran responsabilidad. Te costará mucho atender a todos los compromisos que se te plantean para este fin de semana. Procura cumplir primero con la familia y deja para más tarde el trabajo.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

El día te traerá muy buenos resultados en el terreno económico. Puede que no veas de manera inmediata los ingresos, pero sembrarás en terreno abonado para recoger más tarde. No repares en gastos cuando se trata de seguridad, especialmente en lo que se refiere al coche. Ahorrarte ahora unos cuantos euros puede costarte mucho más tarde. Es imprescindible para tu autoestima que cambies el chip y te olvides de los últimos reveses sufridos en el terreno profesional, pronto llegarán los triunfos por los que tanto has peleado.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

No te dejes llevar por el pesimismo. Lo que ahora parece negro se irá tornando más claro y en muy poco tiempo conseguirás darle la vuelta a la tortilla sin que se te queme. Las discusiones sólo son beneficiosas cuando uno está dispuesto a escuchar a los demás y a reconocer, si es el caso, que las opiniones ajenas son más valiosas que las propias. Toma nota. Día marcado por la recuperación de tu estado de salud, que ha estado muy delicado. Las fuerzas regresan y pronto te pondrás manos a la obra para recuperar el tiempo perdido.