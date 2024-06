Conocé el horóscopo para este jueves 6 de junio

Podrían llegar a consolidad acuerdos a largo plazo que les otorgaría una nueva etapa financiera. Aprovechen esta jornada de mucha energía para poder agilizar otros asuntos que están a la espera. Todo es cuestión de voluntad. La vida depende de nosotros mismos.

Géminis(22 de mayo al 20 de junio)

No duden demasiado en este día con posibilidades de estar muy en lo cierto frente a trámites importantes que deben realizar. No siempre hay que esperar ni tolerar las respuestas que no conforman. Pronunciarse es importante, luchar es vital.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Sencilla jornada en la que verán algunos resultados de situaciones que les importan. Día de paz y mejoría emocional acompañado por noticias laborales alentadoras. Momento familiar intenso con diálogos fructíferos y proyectos en conjunto.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Presten atención leoninos a los acontecimientos del día, podrían presentar retrasos o falta de respuestas. No agobien sus pensamientos y sepan esperar. Las cosas están encaminadas en el amor, con parejas armónicas y diálogos claros.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre)

Abrazan ideas nuevas que los incentiva a mirar con mayor soltura el futuro. Procuren no asustarse y poner lo mejor de ustedes en pos de saber esperar que las cosas mejoren. Todo se encarrilará, no lo duden. Apliquen su inteligencia en cosas positivas.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre)

Librianos en un día con buena sintonía para afrontar los problemas o cuestiones que llegan. Les avisan sobre gestiones o trámites que deben hacer. Buena aspectación en este día jupiteriano con amplio aporte a las cosas justas, verán llegar algo que esperan.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre)

Escorpianos jornada con bastante apuro en el área de las actividades con imprevistos y demanda intelectual. La seducción en un signo tan especialmente sensual debería estar más expuesta con sus parejas. Suelten los problemas cotidianos. Vivan.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Arqueritos en este día podrían llegar buenas nuevas en el plano financiero. Posibilidades de saldar o disminuir deudas. Procuren comer más sano y esquivar las tentaciones.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Hay actitudes que es deber ponerse a trabajar y cambiarlas. La terquedad es una. Capricornianos la razón no es unilateral, reconocer y asumir eso, nos ayuda a poder vivir de manera más elástica y liviana. Día de meditaciones y conexión interna.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero)

A veces nos cuesta asumir la total responsabilidad de nuestras cosas. Aflojar no sería la opción pero mentalizándose en que todo puede seguir su rumbo natural y que debemos hacer lo que podemos. Relajar no quiere decir ser irresponsable.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Simpatía y comunión en las parejas. Hoy interpretan la jornada con ganas de estar bien y de hacer cosas juntos. Las cuestiones laborales con ciertas complicaciones que irán mermando con el tiempo. Calmen y dejen que las cosas se acomoden.