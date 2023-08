 "Reír o estar triste podría matarme": la extraña alergia que padece Natasha Coates

“Soy alérgica a las emociones fuertes. Cualquier cambio en el status quo de mi cuerpo, ya sea que esté riendo, llorando, triste o estresada, puede causar una reacción química”, dijo en diálogo con The Mirror. Su diagnóstico fue dado a temprana edad y el impacto en su vida fue tanto que la mujer planeó su funeral a los 20 años. “Sucede casi todos los días y he estado hospitalizada más de 500 veces. Cuando siento que comienza, me enojó y trató de reprimir, de lo contrario, tendré una reacción peor. Es un círculo vicioso”, detalló.