Larreta anunció que en junio comienzan a funcionar las Taser

“La inseguridad es un problema nacional que el gobierno no puede, no quiere , no sabe solucionar. Cuando los argentinos me elijan como presidente voy a poner toda la tecnología que desarrollamos en Buenos Aires a disposición de las policías de cada una de las provincias y de las fuerzas nacionales. Hoy son las Taser, pero la tecnología en materia de seguridad va mejorando todos los días. La tecnología es una herramienta clave en la lucha contra el delito. Todo lo pensamos en función de cuidar a la gente”, dijo esta mañana el jefe de Gobierno en la presentación de las pistolas Taser.