La provincia de Mendoza expuso sus políticas ambientales en la COP16

Mendoza también formó parte del panel Regions & Cities With Nature Across the Americas (Regiones y ciudades con naturaleza de América). “Se expuso sobre las riquezas de nuestros recursos naturales en materia de conservación y los trabajos y avances con la Payunia, para que finalmente esta maravilla de Malargüe sea declarada Patrimonio de la Humanidad”, afirmó Haudet.

Además de exponer el ejemplo de Mendoza en materia de ambiente y biodiversidad, Haudet mantuvo reuniones con autoridades del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente de Cali (DAGMA), que lleva adelante un programa de sostenibilidad y descarbonización y recorrió el zoológico de Cali, que promueve y ejecuta diversos programas educacionales, recreacionales y de investigación para ayudar a preservar la biodiversidad colombiana y crear conciencia ambiental entre la sociedad.