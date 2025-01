José Mujica a corazón abierto: "Me estoy muriendo".

En una emotiva entrevista, Mujica explicó que el cáncer se ha extendido al hígado y que su cuerpo no puede resistir tratamientos adicionales. Por su edad avanzada y enfermedades crónicas, no considera viable someterse a cirugías ni tratamientos bioquímicos. “Estoy condenado, hermano. Hasta acá llegué”, expresó con franqueza, destacando su decisión de no alargar su sufrimiento.