image.png Pattie Boyd subasta las cartas de amor que le dedicaron Eric Clapton y George Harrison

El eco de las canciones de rock que aún siguen sonando

George Harrison, inspirado por la belleza de Boyd, plasmó su amor en clásicos como "Something" y "I Need You". Aunque inicialmente afirmó que "Something" era para Ray Charles, Boyd reveló más tarde: "Me dijo, con total naturalidad, que la había escrito para mí".