Sergio Massa y Lula, entre anuncios y auxilios de campaña.

Por Marcelo López Álvarez







Y un día llegaron las medidas largamente anunciadas pero que no se constataban en decisiones del Ejecutivo Nacional. Si bien todavía hay muchas zonas grises en los anuncios de Sergio Massa e incluso en las ampliaciones de ayer de las Ministras de Trabajo y de Desarrollo Social y de la titular del Anses, lo cierto es que el gobierno muestra una primera reacción para los ciudadanos y su base de sustento político.

¿Alcanza? seguramente no, pero también es cierto que no hay espacio para mucho más en lo práctico si no hay un debate serio de cambios profundos en el modelo de país o por lo menos de concentración de la riqueza y de cómo se considera la fuerza laboral que es uno de los móviles de construcción de la riqueza de una nación.

Aquel viejo axioma que sin empresarios no hay empresas ni trabajo pero sin trabajadores no hay empresas ni empresarios se hace más profundo que nunca, pero no solo en la Argentina sino del mundo en un contexto de profundización de las contradicciones y de los modelos.

Las medidas anunciadas por Sergio Massa de las cuales se irán conociendo detalles cuando se reglamenten (allí se sabrá realmente el alcance) vienen a reparar, aunque sea mínimamente, la feroz disminución de los ingresos de los ciudadanos en las horas posteriores a la devaluación del lunes post PASO, pero también son el lanzamiento de campaña hacia las elecciones 2023-que formal y legalmente comienza hoy- del candidato del oficialismo.

El panorama para el Ministro de Economía y candidato debería ser excesivamente sombrío, pero esto es Argentina país impredecible que junto a la calidad de los candidatos que lo enfrentan hacen que el oficialista sea competitivo a 50 días del acto electoral. Sin embargo, los anuncios del Ejecutivo tienen un riesgo; las barreras de ingreso y la falta de universalidad de los mismos. Los únicos que tienen garantizado el acceso son los empleados públicos, los jubilados, destinatarios de la AUH y los programas Potenciar Trabaja. El resto de los beneficiarios de los anuncios dependen de circunstancias de terceros. La decisión de los empleadores de abonarlo o las condiciones que se terminen designando para el acceso a los créditos ya sea para monotributistas o trabajadores y varios etcétera que aún no están definidos. Solo por dar algunos ejemplos. No se habla mucho del tema pero la difícil accesibilidad de muchos de los posibles beneficiarios fue una de las grandes decepciones que sufrieron millones de ciudadanos que no pudieron acceder al IFE o los créditos para monotributistas en pandemia. Una mancha de la que poco se habla pero que pesó mucho en el momento de evaluar el trabajo en la pandemia del Gobierno nacional. Cuando el ciudadano se queda con la ñata contra el vidrio tarde o temprano la desazón se paga. Se pueden contratar asesores internacionales, hablar con todos los dirigentes posibles cual ambulancia levantando heridos, pero si esa ambulancia no recoge a los heridos de la sociedad, si los anuncios del candidato no se hacen realidad masivamente por culpa de la famosa letra chica, los votantes quedarán otra vez con la ñata con el vidrio. Después no vale llorar sobre la leche derramada. image.png Sergio Massa, Lula y Fernando Haddad. Buena cosecha massista en Brasilia. Massa - Lula: Jefe de campaña de lujo El viaje de Sergio Massa a Brasilia en la jornada de ayer no solo estuvo cargada de una agenda económica fuerte y consistente donde entre otras cosas se cerró un prefinanciamiento de exportaciones de Brasil a la Argentina por casi 600 millones de dólares para los sectores automotriz y de autopartes que, como explicó el ministro, “trabajan ensamblados e integrados”. El nuevo instrumento financiero permitirá continuar con las importaciones para la industria automotriz y alimenticias y generará un oxígeno sobre las reservas locales. El instrumento ideado junto al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES) también está en línea con otro de los reclamos del FMI de reducir las importaciones y la financiación de estas en un 30%. https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCwgj90vssXI%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABOyliLu1Ko4x9kQ3TDBrqJKsZA2OY6htCmnrtOkIap8lunGh3JlQ7XIyBTmJz8XKaKpqREi4PjcR5SNlmDn1tbFuVAkc28lgc6K76CZA9NRmLyJqmaXHLzCma2XdpTChEZCsJ5r12w6QUknSzLZB2hTSZA0v1G8IqM64UQdxzvBgC3Thzf1GaJ4KhtCgZDZD View this post on Instagram A post shared by Sergio Massa (@sergiomassaok) Definitivamente el Fondo está jugando a ser un actor de la política argentina y no para bien, sino más bien apostando al estallido social. Cualquier similitud con el 2001 no es coincidencia sino un sistema de imposición de sus políticas. En el 2001 después de la tragedia fracasó su política por la aparición de un fenómeno nuevo en la política argentina, Néstor Kirchner. Veinte años después el intento es el mismo y esta vez puedo lograrlo por la aparición de un fenómeno nuevo en la política argentina, Javie Milei. Lula se ha transformado en el Jefe de Campaña más importante de Sergio Massa, nunca sabremos si por convicción o por espanto, pero todas las bocanadas de aire que recibió en las últimas horas en el frente macro el Ministro se las debe al mandatario brasileño. La entrada a los BRICS, el aire para las reservas, el apoyo en las duras negociaciones con el FMI todo corrió por cuenta de un Lula más pragmático e internacionalista que necesita de la Argentina como socio regional situación que depende fuertemente de quien gane las elecciones de nuestro país. Si bien Lula se ha transformado en un aliado fundamental en la campaña del oficialismo, el ministro no descuida lo local y sin dudarlo subió al avión camino a Brasil a Natalia de la Sota dirigente del PJ Cordobés e hija de José Manuel. Las redes de seducción política se están desplegando a full no solo por Massa sino también por Eduardo "Wado" de Pedro; Juan Manuel Olmos, Juan José Álvarez y la propia Malena Galmarini. A costa de ser reiterativos las estrategias de seducción política son necesarias para cualquier armado político, pero sí los ciudadanos -que al fin del día son los votantes- no ven las mejoras anunciadas en su vida diaria las esperanzas del oficialismo durarán lo mismo que arena entre las manos.