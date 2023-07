Rodríguez Larreta y su deja vú económico.

"Si los argentinos nos eligen a Gerardo y a mí, le vamos a sacar el pie de encima a los que hacen patria produciendo a lo largo de toda la Argentina. Como siempre, vamos al cómo", explicó Rodríguez Larreta, que sintetizó la premisa "al campo lo que es del campo", solo le faltó recordar que “gaucho viene de gauchada” para coincidir 100 por ciento hasta en palabras con lo que planteaba Mauricio Macri en 2015 de “sacarle el pie de encima al campo”

Ante las autoridades de las entidades agropecuarias y funcionarios y candidatos cordobeses el precandidato aseguró que "El campo es el sector productivo del país, es más dinámico. Son 3.7 millones de personas las que trabajan". El dato al que se refiere Rodríguez Larreta es tomado de un estudio que realizó hace un año la fundación FADA. El volumen de puestos de trabajo es bastante discutido por otros especialistas porque FADA lo que relevó para llegar a ese número son las cadenas agroindustriales en su totalidad,

Según FADA hace un año atrás las cinco cadenas que más puestos de trabajo crean son la de carne vacuna (12%); la de frutas, verduras, hortalizas y legumbres (12%); trigo (10%); soja (10%); y maíz (6%).

El propio informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina asegura que el empleo directo del sector agropecuario es menor al 40 por ciento de ese numero (38%).

El alcalde de la Ciudad de Buenos Aires en su enumeración también dejó otros guarismos muy discutidos tomados de informes de todas entidades relacionadas o financiadas por “el campo”. "Uno de cada cuatro argentinos que tienen trabajo en blanco lo hacen en el campo. Es una enormidad. Generan el 70 por ciento de las exportaciones argentinas. En los últimos 4 años aportaron 155 mil millones de dólares a la Argentina", agregó Rodríguez Larreta y no dejó pasar la oportunidad de asegurar que "Ante está realidad, lo único que busca sistemáticamente el kirchnerismo es complicarles la vida, obstáculos, meterles la mano en el bolsillo".

image.png Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales junto al titular del campo en Río Cuarto donde se realizaron los anuncios.

Para está realidad Horacio Rodríguez Larreta propuso que una de las medidas principales será ponerle fin a las retenciones ya que "son un impuesto horrible que penaliza la producción. El 10 de diciembre se eliminarán las retenciones para los productos regionales, incluidos el maní y los lácteos. Y ese mismo día se dejará en claro el camino descendente para el resto de las retenciones, hasta su eliminación, cuidando siempre la sostenibilidad fiscal que es lo que garantiza que nunca más se vuelvan a poner".

Una vez más no aclaró que las economías regionales ya tienen en casi su totalidad retenciones cero, ni tampoco cómo hará para regular o evitar que los valores internacionales se trasladen cien por cien al mercado interno ante la desaparición de las retenciones ni mucho menos como financiará o cubrirá el bache fiscal que se producirá al dejar de recaudar los derechos de exportación en una economía exportadora absolutamente primarizada.

La otra promesa aplaudida por el auditorio es unificar el tipo de cambio. "Es imposible planificar y producir con 18 tipos de cambio distintos. El campo no necesita un dólar soja por 25 días, necesita estabilidad por 25 años. Se llegará a un tipo de cambio libre y único dentro del primer año de gobierno", sostuvo.

En vivo | Con Gerardo Morales presentamos nuestras propuestas para el campo.

Una vez más las ideas, palabras y propuestas son calcadas a las de Mauricio Macri 2015 y al igual que aquella vez el candidato no explica cómo hará para unificar los tipos de cambio y levantar las restricciones cambiarias sin provocar una fuerte devaluación y con ella el consiguiente salto inflacionario.

También aseguró que otra meta será la de ganar nuevos mercados y que se logrará “con la firma e implementación del Acuerdo Comercial Mercosur-Unión Europea y Mercosur-EFTA, además de una estrategia agresiva de nuevos mercados", evidentemente el equipo que tiene trabajando en el área de relaciones internacionales no lo tiene muy al tanto de cuál es la situación real de las no negociaciones con la Unión Europea y lo lejana que está la posibilidad de que un canciller vuelva a llorar por teléfono anunciando algo que no existe.

Los primeros atisbos de política económica con visión exportadora primarizada por parte de uno de los precandidatos con posibilidades no solo que no aporta mucho sino que suena deja vú de ideas y definiciones en un mundo que nada se parece al de 2015 cuando estás mismas propuestas se hicieron y no caminaron demasiado bien.