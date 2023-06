Massa le paga al Fondo y se arma para la campaña

El pago no solo sorprendió a quienes apostaban que se postergaría por la fragilidad del balance de dólares del Banco Central sino que además parece una clara señal a los famosos mercados que el acuerdo con el organismo internacional está muy próximo

Guiño a Sergio Massa Ramón bajó su lista al Congreso y el PJ en Mendoza no tendrá internas

Massa recibió a Scioli en el Ministerio de Economía

A mediados de mes y a 30 días de las PASO se conocerá el IPC de Junio que rondará en 7 por ciento mostrando dos meses de baja, el de Julio se conocerá recién después el 15 de agosto, después de la contienda que dirimirá definitivamente quienes serán los candidatos a Presidente.

El dato no es menor y fundamental para ordenar la economía pero el gran problema siguen siendo los ingresos. Después de la reunión de gabinete el Jefe de Gabinete y precandidato a Vicepresidente, Agustín Rossi, anunciaba que el Ministro-Candidato a Presidente había anticipado que se estaba trabajando en nuevos ajustes al impuesto a las Ganancias. Muy bien y necesario para que no aumente el universo de trabajadores que pagan cuando termine la ronda de paritarias.

Sin embargo es una realidad y una preocupación pequeña respecto a la mayoría del sector trabajador en todos sus formas. Según el último informe de ingresos del INDEC (que se conoció ayer) casi el 63% de la población total (62,6) percibió algún ingreso, que en promedio fue de 123.782, cuando la canasta básica de mayo tuvo un valor de 217.000 pesos. Está claro que el mayor problema de los trabajadores no es el impuesto a las ganancias

image.png La distribución de los ingresos es uno de los grandes desafíos para la política económica y Sergio Massa como candidato.

Al desagregar por deciles la foto es aún más preocupante el ingreso promedio de los estratos más bajos (deciles del 1 al 4) es de 44.235, para el estrato medio (deciles del 5 al 8) fue 114.804 en tanto que en los dos deciles de ingresos más altos el promedio es de 300.882 pesos.

La contracara de estos números son los que ayer le llevó a Massa el reelecto titular de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja. En una reunión con foto incluida el abogado empresarial le adelantó los datos del informe mensual de la entidad que asegura que hay un crecimiento interanual de la industria del 4,8%, un incremento de la demanda del 14,9% interanual en mayo y una mejora del salario real fabril de 1,2% interanual en marzo. Cruzando los números del INDEC con los que expone la UIA está claro que los “cuatro vivos” están funcionando en forma óptima.

Juntos por el Cambio no cesa el combate

Mientras Sergio Massa se preocupa por mostrar gestión y un manto amplio para cobijar a los heridos en Juntos por el Cambio se vivieron otras 24 horas de fuego cruzado Patricia Bullrich posó para la foto grupal con todo su staff de candidatos y candidatas incluida la Locomotora Alejandra Oliveras bien pegadita a su izquierda y aprovechó par aun nuevo jab al cuerpo de su rival "El que no se anima a hacer el cambio se queda al costado"

Rodriguez Larreta, ofuscado con los periodistas que le preguntaron, no se sumó al intercambio, pero si lo hizo su candidato a vice Gerardo Morales; "Liderar no es gritar y hacerse el bravo" aseguró. Claro que no explicó si hablaba de Bullrich o de él mismo después de otra jornada de terror en su feudo jujeño.

Pero el datito de ayer en la oposición lo dio precisamente Horacio Rodríguez Larreta con un furcio que se pareció más a una traición del inconsciente que una equivocación.,

Como un homenaje a nuestro coterráneo Roberto Dromi cuando aseguro que “nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado” el alcalde porteño afirmó en Corrientes que "En cada uno de los temas de la agenda pública vamos a ir privatizando" en vez de profundizando.

A veces el subconsciente se apodera de los actores para hacerlos decir la verdad…