La pobreza indigna y no condice con los datos de la economía

La respuesta parece simple pero a la vez de gran complejidad; inflación y redistribución de los ingresos son los factores fundamentales en los cuales el Ejecutivo no ha acertado la políticas y lo ha transformado en apenas un cuerpo de bomberos que intenta apagar un incendio.

Es cierto que el periodo que le toco gobernar a Alberto Fernández es de una excepcionalidad increible, desde la pandemia, la guerra o ahora la sequia, todos elementos que no puede manejar el Ejecutivo, se acumularon año a año. Pero no es menos cierto que tampoco demostro demasiada voluntad de ser disruptivo con la situación y buscar la forma de poner en caja los intereses particulares para supeditarlos a los colectivos. La politica de la zanahoria, a la que fue siempre afecto el presidente, no ha dado resultados, ni seguramente dará, en un país y en un mundo donde la concentración de intereses y riquezas es materia común.