La guerra del mosto o la historia de cada año

La propuesta del Ministro de Economía, Enrique Vaquie, de proponer de parte de Mendoza la no elaboración de mosto en esta cosecha terminó desatando una nueva polémica, entre los actores de la vitivinicultura.

Por un lado, en declaraciones periodísticas, gerentes de bodegas tanto de capital nacional y extranjero junto a centros de productores del Este mendocino no solo se mostraron a favor de la medida sino que reclamaron la derogación de la ley conocida como “Acuerdo Mendoza- San Juan” que establece el porcentaje de diversificación de la cosecha si no hay acuerdo previo.

Tras conocerse el pronóstico de cosecha del INV Mendoza pedirá que no se destine uva para mosto este año

El ruido no es menor en el marco de una conmoción que aún no cesa entre las bodegas por los cambios inesperados en la entidad de la calle Rivadavia. La salida de su vicepresidente, no solo de la entidad sino del sector, todavía levanta algunas polvaredas y reconfigura algunas discusiones institucionales que se venían manteniendo en el sector desde hace unos años.