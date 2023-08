Hacia las PASO 2023: el debate por los ingresos sigue ausente

Las PASO 2023 están a menos de 10 días, sin embargo temas trascendentes no aparecen en la agenda de campaña

Los 365 días de Massa y su toma de poder, casi fáctica, de todo lo importante que tenía (tiene y tendrá) que decidir el Ejecutivo recuperaron, de alguna manera, la tranquilidad del Gobierno y lo depositaron en el lugar que él venía soñando, que no es otro que un lugar expectante para sentarse en el sillón de Rivadavía .

Si se toman lo que aparece en las tapas de los diarios y canales de noticias generadores de agenda (de los cuales toman una enorme mayoría de periodistas y comunicadores los lineamientos para después trabajar sus productos) es inentendible que Sergio Massa sea candidato a presidente y competitivo.

Si se toma la película entera se entiende porque Sergio Massa es candidato a presidente y competitivo. Su voluntad política, el marco de alianzas que construyó y su cintura para ir llevando los mil temas de la economía que lo acechan a diario hacen comprensibles varias cosas. Siempre mirar la película puede ser desalentador para quienes se obsesionan con las fotos.

image.png Los salarios de los trabajadores siguen perdiendo capacidad de compra pero no aparecen como tema de discusión en las campañas rumbo a las PASO 2023

La gran complicación para Sergio Massa no es tanto la inflación sino los ingresos, la verdadera línea de flotación en la que si se apunta se puede poner en zozobra al candidato.

Hay un análisis errado de la percepción y cómo toma la sociedad el tema inflacionario. La enorme mayoría de los argentinos, elaboradores, a los proveedores y los consumidores están acostumbrados a la “eterna” inflación argentina. ¿Está bien que sea así? No, pero el análisis de este momento político no pasa por lo que está bien o mal, sino por lo que observan y sienten la mayoría de los votantes. Y allí el problema no es la inflación sino los ingresos o salarios. Si estos acompañan la inflación el espiral sería trágico, pero las chances del oficialismo se duplicarian.

Si se presta atención el reclamo de la sociedad, cuando se los encuesta o encina sus mensajes a los medios etc. la frase más escuchada es "la plata no alcanza". No mira el precio de la carne o de los huevos sino lo que le entra al bolsillo.

Ingresos es la palabra mágica ( el deber de quienes gobiernan es acompañar la mejora con el combate y en lo posible destierro de la inflación) sobre la que se debe trabajar fuertemente. Es inexplicable que en un gobierno de raigambre peronista un bono de sueldo no garantice la salida de la pobreza.

El atraso salarial que sufren los trabajadores argentinos (de todos los colores) en los últimos 8 años también significan una notable pérdida para el propio Estado.

Ingresos: no para la caida

Un trabajo del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) deja constancia de la situación.

En mayo una vez más la inflación superó los aumentos salariales y con más precisión estadística asegura que excepto en el primer año del mandato de Alberto Fernández cuando los aumentos de suma fija recuperaron un poco la situación el resto de la gestión el nivel real del salario estuvo siempre por debajo del valor que promedió el último año del mandato de Cambiemos.

El salario bruto actual está 87.250 pesos por debajo de su valor 2015, la mayor parte de la profunda caída está explicada en los años de Mauricio Macri como se observa en el gráfico.

De no revertir la situación con algún aumento de suma fija el salario real habrá caído en los 4 años de gestión de Alberto Fernández, en menor proporción que en la gestión de Mauricio Macri pero se acumularan 8 años de caída excepto una pequeña recuperación en el segundo año del Cambiemos que sin embargo no alcanzó para recuperar el nivel de 2015.

A pesos constantes de junio de 2023 se puede decir que en estos 8 años cada trabajador dejó de percibir unos 4.7 millones de pesos desde 2016. En tanto el Estado dejó de recaudar en forma directa unos 1.8 millones por trabajador lo que multiplicado por 6 millones de trabajadores del sector privado significa que en total dejó de percibir 11 billones de pesos equivalente a aproximadamente 12 impuestos a las grandes fortunas.

En este proceso si tuvo una pequeña recuperación el salario mínimo vital y móvil que se eleva a 118 mil pesos creciendo un 130 %, algo por arriba de la inflación. Sin embargo, para recuperar el poder de compra que tenía en 2015 debería crecer hasta los 194 mil pesos.

Si se observa la creación de empleo en la gestión actual se crearon casi un millón de empleos (955 mil) sin embargo entra en discusión la calidad. Un tercio fueron empleos registrados en el sector privado encabezado por la industria, en tanto que más de la mitad son independientes, monotributistas o monotributistas sociales.

A 10 días de las elecciones ninguno de los candidatos da respuestas o ideas concretas de cómo superar la situación. ¿Será posible que se escuchen algunas ideas camino a la elección general? Sería lo ideal para los ciudadanos que tienen que decidir su voto