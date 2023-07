Guía Michelin: un desafío extra para la dirigencia en crisis

La gran noticia del desembarco argentino de la Guía Michelin con epicentro solamente en Buenos Aires y la provincia de Mendoza , es una enorme noticia para el mundo de la gastronomía, el enoturismo y el posicionamiento del destino Mendoza, sin embargo no es una buena noticia en plena campaña para la dirigencia de una provincia en crisis de desarrollo e infraestructura, que debería verse obligada a hablar y tomar decisiones sobre el tema.

¿Podrá sonar contradictorio? Es cierto. Pero la visibilidad que le dará al sector la llegada de la Guía a la provincia le vendrá muy bien a la actividad privada, pero es todo un desafío extra para una dirigencia que hace años no acierta en una obra pública de importancia. Cuál será la imagen de los turistas internacionales cuando lleguen a Mendoza atraídos por las maravillas y las estrellas gastronómicas de la Guía Michelin.

Algunas horas antes de oficializarse el anuncio de Michelin en Argentina , el Gobernador mostraba orgulloso en sus redes sociales la llegada de más vuelos a la Provincia de Mendoza. Una gran noticia sin dudas. Sin embargo, ¿alguien se ha dado una vuelta últimamente por el aeropuerto? Absolutamente colapsado en los horarios de llegada y salida de los vuelos. Se podrá decir que es responsabilidad de la Nación y la empresa concesionaria, es cierto. Pero sí es responsabilidad de la Provincia que los remises y taxis no alcancen ni por asomo y el transporte público en colectivos sea casi inexistente por que deficiente es poco. Ni hablar del estado de la “autopista San Juan- Mendoza” como la denomina la locutora del GPS.

El oro Mundial de las Great Wine Capitals en la categoría restaurantes del 2020 fue el resto de la Bodega Rosell Boher en Alto Agrelo. Para llegar se deben hacer unas decenas de kilómetros extras porque el acceso más directo por la Ruta 7 está no sólo destruido sino incompleto y con una cañada insalvable. Pero el acceso a través de la ruta 40 saliendo en Ugarteche y tomado la ruta provincial 86 se deben transitar -saliendo de esta- por lo menos 5 kilómetros de tierra y piedras en pésimo estado y a una velocidad que no puede superar los 20 o 30 kilómetros si se circula en un auto particular o un remis que acerque a los turistas.