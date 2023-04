¿Está Mendoza a salvo de los políticos mediocres?

"Tenga objetivos claros"; "No se crea sus propias mentiras"; "Huya de la rutina"; "No ponga pretextos"; "No se quede en la crítica al otro"; "Sea exigente consigo mismo"; "No se crea Dios". Esto, que a primera vista parece sacado de un manual de autoayuda es en realidad parte de un, vamos a llamar, Decálogo del Buen Político. ¿Que si quien lo escribió es alguien célebre? Creería que al menos tiene los pies sobre la tierra y eso debería bastar.