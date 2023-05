Elecciones, salarios y guerra judicial: un cóctel explosivo

No es una construcción ficticia que los miembros de la Corte Suprema de la Nación Argentina están decididos a interpretar un papel hasta aquí inédito en los procesos electorales y la oposición parece dispuesta a cualquier aventura para lograr lo que no logra con los votos. Para muestra basta un botón. Ayer el ex juez formoseño y candidato de la UCR en esa provincia, Fernando Carbajal, aseguró que pedirán ante quien corresponda (léase la Corte) la inconstitucionalidad de la Constitución de Formosa ya que no prevé límites a la reelección de Gobernador. Sí, como lo leyó, pedirá la inconstitucionalidad de la constitución.