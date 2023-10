Elecciones 2023: Milei juega sus cartas al cuánto peor mejor

Como en cada proceso electoral y estas elecciones 2023 no son la excepción, los "mercados" (que no son otra cosa que los operadores del círculo rojo concentrado de la economía) tratan de condicionar a los electos con la economía y especialmente con el dólar.

No es nada nuevo, sin embargo en esta oportunidad la situación es bien distinta a las anteriores; a las presiones de los poderosos se suman los ciudadanos, sobre todo de clase media que pretenden resguardar sus ingresos y ahorros, ante las definiciones económicas de los dos principales candidatos de la oposición.

La posibilidad de la dolarización o la bimonetariedad que plantean Javier Milei y Patricia Bullrich desata las precauciones y reparos. Pero, sí además de las propuestas económicas, el candidato que más votos sacó en las PASO asegura (cómo lo hizo ayer) que el peso es excremento y sugiere no quedarse con los ahorros en moneda local el combo se transforma en fatídico y el dólar ilegal salta por las nubes porque es al que más fácil acceso encuentran esos ciudadanos.

image.png Sergio Massa y Javier Milei se dieron la mano tras el último debate de cara a las elecciones 2023, pero un abismo los separa.

La situación escaló tan fuerte ayer que el propio Banco Central, en acuerdo con los bancos, emitió un comunicado aclarando que el sistema financiero tiene una "sólida situación de solvencia, capitalización, liquidez y previsionamiento".

Advierte además que el Central con su política monetaria “procura mantener el poder adquisitivo de los ahorros a través de la remuneración de los plazos fijos, cuya tasa se define mensualmente, o con los plazos fijos actualizados por la inflación más una remuneración de 1%" y ante las afirmaciones del candidato libertario agrega que el ahorro "está resguardado por un seguro de depósito y por el rol del Banco Central de la República Argentina, que actúa como prestamista de última instancia".

El Central reafirma que “La estabilidad del sistema financiero es un bien público que se ha mantenido bajo distintos gobiernos y su liquidez y solvencia garantizan que podrá responder ante eventuales situaciones de estrés".

El comunicado es contundente, las respuestas de las fuentes bancarias consultadas antes de escribir estos párrafos sostienen los mismos argumentos que el Banco Central y agregan que la mejor prueba es que el sistema ha respondido sin problemas al goteo de salida de fondos depositados a plazo fijo que se viene registrando desde junio y que se profundizo después de las PASO.

Las definiciones de Milei y sus laderos, la insolvencia discursiva de Bullrich y las apariciones arrabaleras de Melconian generan más tensión sobre el sistema que ya está en stress por el proceso electoral.

La sensación entre los pocos analistas y consultores serios de plaza, algunos empresarios y los responsables del sistema financiero es que Javier Milei se siente imbatible y ya está haciendo política económica y “tomando medidas” para llegar a su pretendida asunción con el escenario de caos ideal para proponer la cirugía mayor de la dolarización en el acto y con mínima anestesia.

Solo de esa manera se entiende que alguien que en el debate elude hablar de la medida o la plantea para un largo plazo a las horas salga a decir públicamente que recomienda a los ciudadanos no renovar sus plazos fijos en pesos por que son excremento.

Las próximas horas serán fundamentales para decidir el tránsito de aquí al domingo 22 de octubre, pero también hasta el tercer domingo de noviembre en caso de un ballotage evento que, a esta hora aparece como seguro, pero con interrogante sobre sus participantes.

Es difícil creer que lo del candidato libertario no está pensado para generar el caos o el pre caos económico que abra la puerta a sus ideas paleo libertarias. Su definición en el debate que la Argentina estaba en una crisis peor que la del 2001 no tiene ningún asidero ni dato cierto algo que para un economista sería fundamental.

El sociólogo y economista Daniel Schteingart, Director de Planificación Productiva del Centro de Investigación y Diseño de Políticas Públicas Fundar recopilo rápidamente una decena de datos que dejan a Milei en offside

La desocupación en la crisis del 2001 rozó el 20%. Hoy está debajo del 7% y es de las cifras más bajas en 30 años.

La pobreza retomó un camino ascendente el 2017 cuando estaba cerca de 25% y hoy está en 40 puntos. Sin embargo, medida con las pautas que usa hoy el INDEC en 2002 se ubicaba apenas por debajo del 70%

La tasa de empleo medida en ocupados cada 100 habitantes es 23% más alta que en 2001. El empleo asalariado privado registrado, a pesar de la supuesta carga fenomenal del estado sobre el empleo, está en 14,6 puestos cada 100 habitantes. Está estancada desde 2011 es cierto, pero en 2001era de apenas 10 empleos cada 100 habitantes. En tanto hoy tenemos 11.1 empresas cada 1000 habitantes en 2001 menos de 9.

El salario real mediano en el sector privado registrado cayó muy fuerte en 2018-2019 y luego no se recuperó. Pero está 45% arriba del de 2001 y 75% superior al de 2002.

El consumo per cápita de carnes (bovina, aviar y porcina), a pesar de los precios, está en 112 kg per cápita, por debajo de picos de 2015 y 2017 de 116 kg, pero en 2001 estábamos en 96 y en 2002 en 80 kilos per capita.

Por último, el coeficiente de Gini que mide la desigualdad de los ingresos, cuanto más alto, más desigualdad, está 23% por debajo del pico histórico de 2001-2002.

Parecen no quedar dudas que la política de los últimos días de campaña de Javier Milei será sembrar el caos para acelerar sus soluciones mágicas.