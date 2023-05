Elecciones 2023 ¿El año de los candidatos sin poder?

El proceso de las elecciones 2023 sigue deparando noticias y revoluciones. O podríamos decir no noticias. Las últimas no noticias de esta semana pasan por la centralidad absoluta de los dos principales líderes políticos de la Argentina que paradójicamente no serán de la partida electoral.

Solo los que creen que la política es chisme u off the récord intencionales y no información y análisis podían (¿pueden?) pensar que Macri no es más el jefe político del PRO o que Cristina daría marcha atrás en su decisión de no ser candidata.

Cualquiera de los espacios que gane tendrá el mismo problema. Su líder no estará en el Gobierno, sí en el poder. Ningún candidato de la alianza Juntos por el Cambio o del Frente de Todos podrá hacerse del trofeo final sin la bendición de alguno de los dos líderes de sus fuerzas.

image.png Cristina Fernández ratificó que no será candidata en las Elecciones 2023 denunciando una democracia mutilada no solo en Argentina sino en América Latina.

Las no noticias de la semana además mostraron diferentes objetivos en los liderazgos. Mauricio Macri sacó su bastón para ordenar el único distrito que gobierna el PRO y por cientos de cuestiones que no desarrollaremos, pero se entienden, no puede darse el lujo de perder. Cristina Fernández renovó por cuarta o quinta vez su explicación de no ser candidata con un texto centrado en los problemas del país. Ingresos, inflación, puja distributiva, economía bimonetaria, FMI, sistema de justicia y un sistema político tibio; “La casualidad no es una categoría política y, por eso, no es casual que ninguno de los dos Presidentes que aceptaron el programa del FMI conserve aptitud electoral”. En síntesis un resumen por escrito y claro de todas sus últimas apariciones públicas.

El panorama político parece abrirse ahora a nuevos escenarios, lo primero que tiene que hacer el oficialismo es entender definitivamente que Cristina no será candidata a nada. Ni siquiera a Senadora como soñaban en última instancia varios referentes del espacio.

La operación berreta armada por algunos dirigentes de la Casa Rosada con el showman y publicista televisivo y radial Gustavo Silvestre no solo no ayudó en nada a la convivencia sino que profundizó la decisión de marcar las diferencias.

La frase hacía el presidente y el rumor que mañana por la noche dará una entrevista a C5N pero a Pablo Duggan parece cerrar el círculo.

La confirmación de dicha entrevista es por ahora solo de las pantallas del canal, desde el círculo de Cristina ni una palabra. No lo confirmaron, pero tampoco lo desmintieron. Qué puede decir más CFK de lo que dijo en la carta. Es una incógnita y que, a está hora, nadie tiene respuesta.

La política debería tomar nota, por derecha e izquierda, de la complejidad de un momento de tal magnitud que lleva a que -por razones distintas- los principales conductores del arco político no se puedan presentar de candidatos. Al que se agrega una baja independencia para trazar políticas económicas y una Justicia presidida por cuatro hombres de los cuales tres tienen más problemas de papeles que un auto usado y están dispuestos a todo en la guerra sostenida con parte de la política argentina. Los fallos de San Juan y Tucumán, los procedimientos para tratar la causas en las cuales están involucrados funcionarios de Gobiernos anteriores y lo que se espera en los próximos días de fallos que se volverían a inmiscuirse en procesos electorales y en política económica son solo una muestra de un clima enrarecido que no es nuevo en América Latina pero que daba la sensación de que no llegaría a la Argentina. Otro dato que la vicepresidenta adelanto y ni propios y extraños escucharon..

PD de cierre: Mientras tanto la convulsión se extiende por América Latina y Guillermo Lasso acaba de disolver el Parlamento ecuatoriano que se prestaba a iniciarle Juicio Político. Las venas de nuestra tierra están más abiertas que nunca