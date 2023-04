El río revuelto de las elecciones y los datos que no mejoran

Sin hacer nada, desde el silencio y esperando el momento, Omar De Marchi demostró que no está tan solo en la rebelión amarilla. La actitud de Horacio Rodríguez Larreta de cortarse de las directrices de Mauricio Macri en su armado para la elecciones 2023 , es una muestra más que la crisis de la alianza opositora no tiene nada que envidiarle al oficialismo nacional.

La decisión del Alcalde porteño de ajustar las formas electorales a, lo que se podría suponer, su mejor conveniencia para cerrar filas con una parte de la UCR y consolidar sus posibilidades de ser candidato presidencial no difieren de lo que hizo Omar De Marchi. Fijar una estrategia que le permita encarar con mejor perspectiva su candidatura a gobernador y generar un espacio propio de poder legislativo que bajo el ala de Cambia Mendoza o el Cornejismo no logró construir.

Rodríguez Larreta sin romper, pero mostrando independencia, tomó otro camino con el mismo objetivo: consolidar su espacio frente a los otros candidatos y por qué no (se verá con los días) tener un sucesor cien por ciento propio y no un pariente del ex presidente.