¿El fin de los colegios no mixtos? los cambios de paradigma y las empresas

La mañana del 1 de marzo de 2023 será un momento bisagra en la historia de un tradicional colegio de la zona norte. Por primera vez en su historia, unas 83 niñas de entre tres y cinco años ingresarán a la institución para iniciar jardín de infantes. El nuevo grupo de niñas, que representará el 40% del total del Kinder , romperá así una tradición de más de 75 años, instaurada en 1947, por el fundador del colegio como un instituto de enseñanza únicamente de varones. Pero este tradicional colegio no será el único en modificar su modalidad educativa , el próximo año también lo harán colegios tanto laicos como religiosos.

En su gran mayoría los padres buscan colegios mixtos. Quieren que sus hijos varones se relacionen con mujeres, y viceversa.

En el caso de los colegios aparecen cuestiones de orden práctico como consecuencia de los cambios mencionados, las familias necesitan no tener que distribuir en diferentes colegios a sus hijos, por el contrario necesitan simplificar. Otra razón, que no es menor, es la económica por la costumbre de muchos colegios de

Es interesante la reflexión de una investigación: el modelo mixto es totalmente positivo. Ayuda a enriquecer la mirada y aprender en un contexto que es el mismo que tiene la sociedad. Es lo natural, la diversidad enriquece.

Nos quedamos con estas palabras: “la diversidad enriquece”.

¿Y las empresas?

No es nuestra intención discutir las cuestiones educativas, no es lo nuestro. El objetivo de esta nota es desarrollar el concepto de los cambios de paradigmas y cómo se acomodan las empresas a lo nuevo o si sucumben. Sabemos lo difícil que es cambiar un paradigma pero… los paradigmas cambian.

Comienzan de a poco, con algunos pioneros que hacen punta. El cerebro humano es flexible y se adapta a los cambios pero necesita tiempo para asimilarlo e incorporarlo.

Los cambios “vertiginosos” que se están produciendo en la actualidad caminan hacia una gestión más ágil. La reciente pandemia fue el caldo de cultivo para que muchos procesos que se venían gestando se aceleraran sobre todo en el campo de la tecnología y del consumo. Los consumidores ya no somos los mismos que hace unos años atrás.

En la historia empresaria internacional hay ejemplos de grandes empresas que no supieron adaptarse a los nuevo paradigmas y sucumbieron como Pan American. Kodak (aunque se reconvirtió años después), Blockbuster. También hubo otras que a punto de sucumbir pudieron enderezar el rumbo como Netflix que comenzó como un sitio de alquiler de DVD, 10 años después se convirtió en una plataforma de “streaming” y tuvo el gran boom al generar productos de contenido propio, Starbucks que de vendedores de café quiso evolucionar hacia la producción discográfica y le fue mal, oportunamente volvieron a su origen y se dedicaron a ofrecer café.

Un caso muy interesante es el de una empresa argentina que fabrica tablas de snowboard personalizadas, las personas pueden encargar los modelos y recibirlos en cuestión de días a un precio reducido porque los materiales son reciclables.

Los dueños se propusieron cambiar el ciclo de uso y descarte que atraviesan estos artículos. A fuerza de investigaciones desarrollaron un compuesto que les permite hacer tablas personalizables. Cuando el cliente no la quiere más, la devuelve y le hacen otra. De este modo toman las necesidades de los consumidores actuales.

Un elemento en común en estas historias ha sido la capacidad de respuesta por parte de las empresas. Saber interpretar los cambios en los mercados y anticiparse a los clientes, es la clave de la supervivencia en el largo plazo.

¿Y nosotros?

Alentamos el estar atentos, la curiosidad, la diversidad, escuchar, por más experiencia que tengamos siempre podemos aprender, de nuestros empleados, de nuestros clientes, de nuestros proveedores. Nunca sabemos desde qué lugar puede salir una buena idea.

En estos días, recibimos varias consultas de empresas de rubros que no tienen que ver entre sí, cuyo punto en común es haberse dado cuenta que con tantos adelantos tecnológicos si no tienen en cuenta a las personas, al factor humano, no podrán subsistir como empresa.

Amigo lector: ¿En su lugar de trabajo hay permeabilidad con los cambios o se resisten a los paradigmas actuales?

*En colaboración con la Lic. Sofía Florín, especialistas en Psicología Organizacional, Emprendedores y Empresas Familiares.