El desgaste de Javier Milei: inversiones y empresas en retirada.

Luego llegó el RIGI y las desregulaciones, que generaron condiciones propicias para que las inversiones despeguen. Sin embargo, a días de cumplir 10 meses de gobierno , la realidad es que las inversiones no aparecen, ni siquiera en anuncios (solo se comunica que inversiones ya en marcha buscarán engancharse y beneficiarse con el RIGI), y se acumulan las noticias sobre el abandono de inversiones en el país.

El caso que más ruido hizo en los últimos días fue, sin dudas, el abandono de Petronas del proyecto de la planta de GNL en conjunto con YPF , que no solo significaba una inversión histórica de cerca de 30 mil millones de dólares , sino una oportunidad de obtener divisas para Argentina de características inéditas. El abandono de la empresa malaya del proyecto es, como se dice en las redes sociales, “toda tuya, Javo”. La anteojera ideológica y política del gobierno libertario terminó con la sociedad con los malayos y ahora obliga a YPF a intentar buscar un nuevo socio en un contexto que no será fácil de conseguir.

En las últimas horas, crecen los rumores sobre el abandono de Mercedes Benz de Argentina (¿será casualidad que Petronas sea uno de los grandes socios globales de la automotriz alemana ?). Ya es casi un hecho que Mercedes-Benz vendería su planta de Virrey del Pino . Si bien la emblemática casa alemana (llena de historia en las rutas y calles argentinas con sus camiones y colectivos) no ha confirmado la salida, también es cierto que no ha desmentido el rumor que se ha transformado en noticia desde hace días en todos los medios argentinos.

image.png Mercedes y Petronas, no solo coinciden en sus acciones comerciales, sino también en el retiro de sus inversiones de la Argentina

Mercedes y Petronas no están solos

Más allá de las versiones y especulaciones, los números son incontrastables. Un reciente trabajo de la consultora Audemus reporta que ocho multinacionales dejaron el país bajo la gestión libertaria y 86 grandes empresas reportaron eventos de crisis.

La consultora Audemus destaca que las ocho multinacionales que se fueron de Argentina desde que asumió la gestión de Javier Milei son HSBC, Xerox, Clorox, Prudential, Nutrien, ENAP, Fresenius Medical Care y Procter & Gamble. Es cierto que la decisión de abandonar o vender inversiones en un país no se toma de un día para otro, pero también es verdad que la gestión que comenzó el 10 de diciembre de 2023, a pesar de sus discursos y medidas, no logra convencer a los grandes capitales, ya no de invertir, sino de quedarse.

Audemus revela que, además de la salida de las ocho multinacionales, 68 grandes empresas han abierto retiros voluntarios o despedido personal, mientras que otras 10 grandes han aplicado suspensiones o adelantado licencias.

Si se toma la foto total de todas las empresas, sin distinción de tamaño, desde diciembre de 2023 hasta finales de agosto de 2024, se han perdido 12.000 empresas, en su gran mayoría pymes y mipymes, según los datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Puede que algunas de ellas no hayan cerrado sus puertas, sino que hayan pasado a la economía informal, pero el número sigue siendo lapidario para cualquier economía que pretenda recuperarse.

No hay sector que se salve

Cuando se analiza el desglose de los sectores afectados en el informe de la consultora, se observa claramente que ni los sectores que supuestamente muestran alguna reactivación se salvan de la crisis. Así, el sector más afectado es el textil y calzado, con 22 eventos de crisis; le siguen el metalúrgico, comercio y la electrónica, con seis. Más atrás están salud, medicina, energía y minería, con cinco, y el automotriz, con cuatro. El número final indica que la industria en conjunto acumula 57 eventos de crisis, y el sector servicios, 11, lo que también significa toda una definición de modelo.

El INDEC confirma

Los datos oficiales de la economía confirman lo que marcan todos los estudios de las consultoras privadas. Así, el Producto Interno Bruto (PIB) acumula una caída del 3,4% en los primeros seis meses de este año, y en cuanto a lo que es la materia principal de este escrito, es terminante: durante el primer semestre de 2024, la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) sumó caídas del 21,7% (12,6% en el primer trimestre de 2024 y 9,1% en el segundo trimestre), mostrando claramente que, a pesar de las palabras del presidente, la inversión no aparece y lo único que crece es la desinversión.

