Dolarización, el fantasma que Milei no deja de agitar

Dolarización un fantasma que los libertarios no dejan de agitar.

Con el capítulo de los Gobernadores cerrado , al menos por unas horas, por la Justicia, las últimas declaraciones de Javier Milei afirmando que su plan económico está por arriba del 75 por ciento en el camino de la dolarización y la elección de las 21 horas como momento para dar su discurso ante la Asamblea Legislativa, imitando el horario del Discurso de la Unión , no solo en horario sino en puesta en escena, desató una ola de rumores sobre el proceso de dolarización de la economía argentina.

Desde el Gobierno, y el propio Presidente a través de la red social X, descartan el anuncio de la dolarización, retención de depósitos o medidas similares y sí aseguran que tarde o temprano llegará la libre competencia de monedas que, cómo ya explicamos, es un método de caminar hacia la dolarización de hecho pero utilizando atribuciones que el Presidente tiene dentro del menú legal y constitucional.

Claro que alguien debería darle la orden al ejército virtual que responde al gobierno que dejen de proclamar las supuestas medidas por las redes.

De acá al viernes se vivirán varios momentos de zozobra porque, cómo se sabe, es poco probable descifrar qué piensa o planea ciertamente Javier Milei y siempre el daño, incluso mayor de lo que sé ha hecho en estas semanas, está a tiro de decreto.

Un solo dato de la realidad lo demuestra, la caída de las ventas de supermercados fue del 6,6% interanual y respecto al mes anterior del 4.6 por ciento, según los datos oficiales del INDEC.

Mientras los rumores se acumulan y el ataque del Gobierno a los ingresos es sistemático, ayer se confirmó un nuevo aumento para los combustibles el viernes, un nuevo régimen para los subsidios de tarifas que dejaría a casi todos los hogares pagando tarifas plenas y el fin del programa Potenciar Trabajo, el Ejecutivo sigue apostando a los distractivos caramelos de madera como el anuncio de prohibición del lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en el Estado.

image.png Javier Milei volverá al recinto del Congreso, los rumores de dolarización y el pedido de un atril para hablar lejos de las autoridades.

Milei solo tiene rumores, los dólares no están…

Desde la Fundación Capital que creó Martín Redrado y que hoy dirige Carlos Pérez advierten que eliminar las distintas restricciones cambiarias y avanzar hacia proceso de dolarización o competencia de monedas requiere de una suma muy superior en dólares de los que hoy posee el Banco Central, y no solo eso, se necesitan incluso aún más de los que espera recibir la Argentina.

En el paper que tiene el interminable título de "La caja en dólares en tensión: entre el recorte de los agrodólares, la necesidad de eliminar el blend y el deseo de desembolsos extra".

El centro de estudios llama a desmitificar el ingreso de dólares de las exportaciones agropecuarias de este 2024 o de otros conceptos, todos prendidos con alfileres..

"Si bien las exportaciones agrícolas sumarían 9.400 millones de dólares extra este año, resultan casi 6.000 millones menos que las estimadas previamente, en un contexto de baja en los precios y ante el ajuste en los rindes por el calor intenso y la falta de precipitaciones de las últimas semanas".

Y agrega que "A pesar del fuerte incremento en las reservas desde el cambio de autoridades (6.268 millones), la caja en dólares no resultará holgada hacia delante".

"Para lograr cumplir con la meta de reservas pautada con el FMI, es probable que el gobierno deba apelar a la eliminación del dólar blend (80% a dólar mayorista y 20% al CCL), que implicaría 13.000 millones extra (de realizarse antes de la cosecha gruesa)", pero claro con una nueva devaluación mediante que acerque el precio del oficial a lo que hoy da la combinación

Una mayor acumulación de divisas es clave si lo que se quiere es avanzar en la eliminación de restricciones al acceso al mercado de cambios.

El dólar blend para exportadores provoca que el 20% de las exportaciones no pase por el BCRA. De mantenerse el Central perdería 16.000 millones de dólares . Si levantan esa medida y hacen que todas las exportaciones pasen por el Banco Central, el riesgo es que se amplíe la brecha cambiaria, al quitarle oferta al mercado paralelo y se dispare la inflación por una nueva devaluación.

A este panorama la Fundación agrega una bomba en construcción con las importaciones, ya que el BOPREAL no termina de convencer y el Central sigue pisando el pago de importaciones al igual que en los últimos meses del último gobierno.

La realidad es la única verdad y los números no cierran por ningún lado para la dolarización sin que ésta no derive en una situación de estallido que queda ya no a la vuelta de la esquina sino en la misma cuadra.