Cuyo revolucionado por la política electoral

La revolución política en la provincia cuyana no es del todo sorpresa ya desde finales del año pasado el rumor tomaba forma de que el alejamiento del actual y el ex gobernador era irreversible, lo sorprendente es que llegue al punto de poner en riesgo la hegemonía del peronismo en la provincia vecina.

No es un dato menor que la candidatura de Uñac está a tiro de la Corte Suprema de la Nación que tiene a resolver el expediente que permite o no que el gobernador vaya por su reelección, motivo en el cual muchos vieron la explicación al resonante silencio del gobernador sobre el juicio político a los Supremos nacionales.

Queda aun abierta la puerta a un sistema de Ley de Lemas que permita al PJ y sus aliados resolver sus diferencias sin perder el control de la provincia. Al respecto Gioja aseguró; "Eso no va a depender de nosotros, yo me estoy enterando que es ‘San Juan por Todos’ y no ‘Frente de Todos’, si el que conduce no necesita de nosotros, no llama. Bueno, iremos por afuera. Si nos llaman y somos parte sin compartir las ideas, por supuesto que vamos a ir dentro".

La pelea no es menor en una provincia que se ha transformado en un caso de estudio no solo por sus particularidades políticas sino por su crecimiento económico y desarrollo en la última década y media por sobre sus vecinas.

image.png José Luis Gioja lanzó su candidatura a Gobernador para enfrentar a Sergio Uñac y revolucionó la política cuyana

Con poco más de 800 mil habitantes (según el Censo 2022 conocido ayer) la economía sanjuanina está entre la que lideran el crecimiento en la Argentina.

Los datos del Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas de San Juan a noviembre del año pasado la provincia vecina acumulaba un crecimiento del 8.2% bien por arriba de la media nacional que es el 5.9% al mismo mes.

El crecimiento de la actividad sanjuanina se ve impulsado principalmente por la minería (actividad a la que precisamente Gioja apostó fuertemente para cambiar el destino de la provincia desértica) pero también hay un fuerte impulso en la agricultura lo que demuestra, una vez más, que ambas actividades son compatibles

Los amantes del enoturismo o del turismo a secas que recorran el Valle del Pedernal (al que algunos bautizaron como el nuevo Valle de Uco) podrán apreciar al instante que no hay incompatibilidades sino más bien desarrollo.

En ese contexto económico la pelea entre Uñac (que hoy será recibido por Wado de Pedro) y Gioja no sorprende pero asombra que el PJ ponga en riesgo una de las provincias que dentro del mapa electoral 2023 se considero “ganada”.

La reunión con el Ministro del Interior puede traer quizás alguna novedad de como dirimir el conflicto. El primero que agita fuertemente el tablero político.

Del otro lado del mostrador en Cuyo, Mendoza está también revolucionada. Las tensiones entre le PRO y el Radicalismo no cesan y el diputado nacional Omar De Marchi dejo, en las últimas horas, su “cargo” de armador político de Horacio Rodríguez Larreta para concentrarse en su intención de gobernar la provincia,

Los medios especializados en la política porteña aseguran que el alejamiento del mendocino también está condimentado por cierta tensión con los funcionarios amigos de siempre del alcalde porteño.

De Marchi y en general el PRO mendocino no decide aún el camino a seguir, sin embargo al decisión de la UCR rionegrina de acompañar al candidatura de Alberto Weretilneck deja en ridículo las amenazas de la mesa nacional de Juntos por el Cambio de sancionar a quienes rompan la alianza radical PRO y alimenta las especulaciones de una posible candidatura por fuera de Cambia Mendoza.

Según reciente trabajo de la Consultora Diagnostico y Análisis el lujanino se muestra competitivo con una intención de voto (siempre aclaramos que las encuestas son una foto del momento) de 22 puntos.

Las distintas elecciones se acercan y Cuyo aparece revolucionado en el ambiente político. Un consejo… Compren pochoclos.