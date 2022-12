Cristina Kirchner ¿Bajarse para subir? 

Si la sentencia estaba redactada, como denunció la vicepresidenta, la reacción y el discurso de ayer de Cristina Fernández también viene siendo preparado desde varias horas antes, así lo demostró el anunció con suficiente tiempo de la transmisión y las placas fotos dejaban claro de la preparación del evento televisivo.

Se sabe que Cristina estudia y prepara los tres o cuatro puntos claves de lo que va a expresar y después se deja llevar por su oratoria, entonces surge la primera pregunta política. ¿Bajarse para subir?

La decisión de anunciar que no será candidata a ninguna cargo lectivo en el próximo año no fue espontanea del momento sino algo que seguramente viene meditando en los últimos días, pero solo la vicepresidenta sabe si es otra jugada política en busca de seguir acumulando voluntades en pos de una candidatura o es una decisión tomada. Al fin y la cabo esto es política y en el tablero de ajedrez vale distraer sacrificando un caballo para atacar después al Rey. La duda es si la vice presidenta planteo que no va a ser candidata o no va a ser candidata condenada. Su decisión de ayer de luego de retirarse del Senado dirigirse no a su casa sino a un encuentro político en Ensenada solo aumenta las especulaciones.

image.png El Tribunal que ayer condenó a Cristina Kirchner poco antes del comienzo de la lectura de la sentencia

Las palabras de CFK (no la decisión porque no se conoce realmente) agrega más condimentos a un escenario donde nada parece estable y ni oficialismo ni oposición logran mostrar figuras indiscutibles para sus seguidores y cercanos que no sean Cristina Fernández y Mauricio Macri.

La renuncia del jefe de asesores presidenciales, Julian Leuna, es la primera consecuencia de las esquirlas de affaire patagónico que también golpea a algunos sectores de oficialismo por acción u omisión.

Esta administración de Justicia llena de oscuros no es solamente un problema de políticos e instituciones, lo es también para los ciudadanos por que indefectiblemente los caminos de los grupos de poder, su injerencia en el Poder Judicial y la vida de los ciudadanos se cruza.

El centro CEPA hizo un interesante resumen bajo la el titulo ¿Las decisiones del Poder Judicial no tienen nada que ver con tu vida? y allí detalla varios ítems de cómo está administración de Justicia realmente afecta a los ciudadanos y se puede leer aquí con casos concretos y simples.

Desde tarifas, derechos de los trabajadores y trabajadoras, acceso a la universidad etcétera son materia de cientos de resoluciones firmadas en muchos casos por jueces que integran la lista de excursionistas patagónicos y que hoy serán denunciados en los Tribunales Federales por el ministro de Justicia por una variedad de delitos entre los que se incluyen incumplimiento de deberes de funcionario público, admisión de dádivas, cohecho agravado de magistrados y tráfico agravado de influencias.

Volviendo al principio está administración de justicia es también responsable de muchos de los precios que pagamos por servicios e insumos que al fin y al cabo perjudican los ingresos de los trabajadores y trabajadoras, no de los jueces que la firman que les alcanza cómodo para llegar a fin de mes y no pagan ganancias.