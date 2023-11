Balotaje, crece la preocupación por violencia

El nuevo circo judicial nace como un complemento de la causa de Lago Escondido y de los chips misioneros y, cuando no, aparece involucrado como querellante el lobbysta empleado del supremo Horacio Rosatti, Silvio Robles, por si faltaba algo. La transcripción de la causa que hicieron ayer en el diario Clarín y en La Nación + es tan parcial que se cae rápidamente.

La pregunta es hasta cuándo podrán sostener operaciones cada vez más mediocres y qué efecto hacen esto en una sociedad ya quemada y que descree de las situaciones judiciales. Así cómo ayer en Radio Andina nos preguntábamos cuánto pesaba en los votantes la adhesión de figuras a uno u otro candidato, también es una incógnita cuánto interesan a los votantes estas operaciones mediático judiciales. Si hasta parecen no importar las agresiones y formas de Javier Milei.

El gran interrogante es entonces ¿qué les importa a los ciudadanos?

Parecería que ni el más ducho de los consultores puede vislumbrar a juzgar por los resultados que están teniendo con sus encuestas y análisis.

Mientras la campaña sigue.

Massa en busca de los votos difíciles visitó con un discurso de manual Córdoba y Santa Fe. Discusión de retenciones, aumento de exportaciones con valor agregado y algo que, por ahora es una virtud, le está saliendo bien; Cual rugbier patea al line todas las pelotas ovaladas que le plantean en las entrevistas en terreno hostil. Pero no se puede patear siempre al line, alguna vez hay que apoyar y hacer un try. En el campamento de Sergio Massa aseguran que ese momento será el debate presidencial del próximo domingo.

image.png Sergio Massa en Córdoba, camino al balotaje, ensayó un discurso de campaña sin salirse del manual.

Javier Milei, después de una noche más que agitada, donde su armador y ladero Carlos Kikuchi abandonó la reunión con los legisladores en la mitad de la misma a los gritos con la nueva mano derecha del candidato libertario, suspendió sus actos en Bahía Blanca y Lanús. Mientras, crecen los rumores sobre una supuesta ausencia en el debate del domingo. Algo que parece muy poco probable, pero de lo que se habla permanentemente.

Kikuchi responsable que Javier Milei tuviera un partido nacional en menos de dos años y llegara al ballotage, no solo está molesto por el desembarco del macrismo sino por la decisión de Milei de dejar todo en manos de Nicolás Nico Posse, ex jefe de Milei en Aeropuertos Argentina 2000 donde se desempeña como Director de Proyectos, en uso de licencia. Dato que agiganta las dudas de si verdaderamente Eduardo Eurnekian le soltó la mano al libertario o es solo una puesta en escena. El enojo permanente de Massa con Eurnekian a quien utiliza como ejemplo de los empresarios que tienen campos en el exterior y no pagan impuestos da una pista de que Milei no abandonó (ni abandonará) la escudería del empresario.

Santi Posse aparece como posible Jefe de Gabinete de un gobierno libertario y es uno de los que resiste en el entorno de Milei los embates del macrismo. “Santi habla el mismo idioma que Mauricio y es la barrera de contención. Además Milei lo sigue viendo como su jefe y es a uno de los pocos que obedece fuera de su hermana” cuentan quienes están (o estaban) cerca de la carpa libertario y está en sintonía con lo que cuenta de esa relación Juan Luis González en su libro El Loco.

Quienes bancaron con su trabajo y militancia las dos campañas de Milei en estos dos años denuncian que Posse no tiene ni idea de lo que es el mundo de la política y menos fiscalizar y controlar una elección.

Hay quienes aseguran que será a Milei lo que Quintana a Macri. Solo le traerá problemas porque no entiende el Estado. Siempre vivió indirectamente de él, pero nunca con él. El Estado te absorbe y te mata si no entandes su lógica y su funcionamiento.

Posse es bastante conocido en Mendoza, fue director del Proyecto Bioceánico Aconcagua, uno de los tantos blef del sector privado que absorbió del Estado miles de millones en concepto de desarrollo de proyecto, investigación y papers de algo que se sabía desde el vamos impracticable. Pero hay gastos buenos y gastos malos del Estado. Algo que los libertarios entienden a la perfección; el Estado es bueno mientras los financie a ellos y malo, muy malo si financia a los otros.

Bonus Track: 1,2 Ultra Violento

En la tarde de ayer mientras se difundía el acting en formato periodístico de Javier Milei y Jaime Bayly donde el candidato deja caer que no aceptaría el resultado electoral, las fotos y comentarios de la situación en las calles de Madrid se apoderaba de los corrillos políticos y periodísticos.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsomoscorta%2Fstatus%2F1722030466209878037&partner=&hide_thread=false "Las elecciones no fueron limpias"



Javier Milei pidió "más esfuerzo" en la fiscalización y aseguró que "hubo irregularidades que ponen en duda el resultado" del 22 de octubre: "No se puede aceptar pero, ¿qué alternativas tenés?". pic.twitter.com/dThfvr0TAJ — Corta (@somoscorta) November 7, 2023

La movilización de los militantes y dirigentes de la ultraderecha española encabezada por VOX a la sede del PSOE español que terminó con el intento de toma del edificio y serios disturbios con la Policía pone en alerta a las autoridades electorales y de seguridad argentinas.

El acuerdo al que llegó Pedro Sánchez y los nacionalistas catalanes para amnistiar a los perseguidos políticos por el intento de independencia catalana, muy probablemente le permitirá formar gobierno para seguir en el cargo desató la ira de la derecha y la ultraderecha.

Hay que recordar que el PP y VOX lograron el triunfo en las elecciones legislativas, pero no consiguieron los apoyos necesarios para formar gobierno en la instancia parlamentaria.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSanti_ABASCAL%2Fstatus%2F1721905086736351393&partner=&hide_thread=false Esta mañana me he reunido con los vicepresidentes de los gobiernos de Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón y Murcia para coordinar la resistencia institucional al golpe de Estado de Sánchez.



Cuando todo se desmorona, VOX sabe cuál es su lugar: siempre al lado de los… pic.twitter.com/xj44IJ7U0B — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) November 7, 2023

Entre los principales convocantes de las movilizaciones y disturbios de ayer está Santi Abascal, líder de VOX aliado y amigo de Javier Milei y quien convocó al anarco libertario argentino a sumarse a la Carta de Madrid.

Abascal no sólo convocó a la movilización, sino que además pidió a los efectivos de seguridad y funcionarios públicos a desobedecer las órdenes del Gobierno español y asegura que Sánchez está dando un golpe de estado.

El Capitolio, el Planalto y ahora la sede del PSOE. ¿Es posible pensar que Argentina sea la próxima escala de la violencia ultraderechista disconforme con los resultados? Los indicios, por lo menos, son preocupantes.