Alcohol cero, si no hay controles serios, no cambia nada

No hay dudas que se trata de un debate difícil, porque no es sencillo explicarle a quienes han sufrido pérdidas de seres queridos como consecuencia de los excesos de alcohol de inaprensivos conductores no querrán saber nada de datos estadísticos, en el caso que se apruebe la ley, habrá un importante desafío para la industria a generar nuevas formas de comunicación y también nuevas alianzas y estrategias de comercialización.