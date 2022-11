Polémica insólita por la yerba que la Selección Argentina llevó a Qatar

En la recta final para el comienzo del Mundial Qatar 2022, las delegaciones ultiman los detalles en su preparación y también en todo lo relacionado al viaje y la estadía en el mencionado país. Como no podía ser de otra manera, la Selección argentina llevó un importante cargamento de yerba mate, algo que terminó generando una insólita polémica por una de las marcas elegidas.

"Insólito e inexplicable. Existen decenas de marcas de muy buena yerba mate en la Argentina producidas en Misiones y en Corrientes. Sin embargo, la Selección lleva a Qatar una marca uruguaya. ¿Hay alguna explicación oficial? Es casi una provocación", se quejó el misionero Luis Mario Pastori, ex diputado nacional de la UCR. "Insólito e inexplicable. Existen decenas de marcas de muy buena yerba mate en la Argentina producidas en Misiones y en Corrientes. Sin embargo, la Selección lleva a Qatar una marca uruguaya. ¿Hay alguna explicación oficial? Es casi una provocación", se quejó el misionero Luis Mario Pastori, ex diputado nacional de la UCR.

"Por supuesto que no es nada contra la Selección, de la cual soy hincha como cualquiera. Se trata de defender un producto de la región. La yerba Canarias se produce en el sur de Brasil (Santa Catarina, R.G. do Sul, Paraná), y se envasa en Uruguay. No es difícil de entender. ¿No?", agregó.

https://twitter.com/luispastori/status/1589695610973982721 Insólito e inexplicable. Existen decenas de marcas de muy buena yerba mate en la Argentina producidas en Misiones y en Corrientes. Sin embargo, la Selección lleva a Qatar una marca uruguaya. ¿Hay alguna explicación oficial? Es casi una provocación. pic.twitter.com/mxlQXUXtBt — Luis Mario Pastori (@luispastori) November 7, 2022

Ante la insólita polémica que se generó en redes sociales, el vocero del combinado argentino, Nicolás Novello, aclaró: "Hay para todos los gustos, no se alteren, muchachos... Vamos que vamos, Argentina!! #TodosJuntos".

Junto a su mensaje, el portavoz difundió una imagen de otra de las cajas metálicas con varios paquetes de yerba Playadito, que produce la Cooperativa Agrícola de la Colonia Liebig en el noreste de Corrientes.