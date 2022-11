La figura que podría perderse el Mundial

Jiménez tiene un problema en la cadera que comenzó en septiembre y del que todavía no logra recuperarse del todo. Es por que expresó que de no sentirse pleno, daría un paso al costado para no entrometerse en la confección de la nómina.

image.png

A Raúl le consultaron sobre si meditó perderse el Mundial y su respuesta fue sincera: "Sí, lo he pensado. Si no estoy, no estoy. Quiero ser sincero conmigo. Si no me siento bien, me hago a un lado. Si no me siento en condiciones, hasta aquí llegué, y a desearles toda la suerte. Si siento que puedo, ahí estaré".