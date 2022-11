En Ghana hablan de "venganza" contra Uruguay

"Cuando jugamos con Uruguay en esa Copa del Mundo, Ghana fue el mejor equipo africano y el que llegó más lejos: tener eso en la memoria me inspira", recordó el futbolista de Southampton, de Inglaterra.

"Creo que es un grupo duro. Tenemos que prepararnos y estar bien mentalizados. Cada partido es duro, así que necesitamos estar unidos como grupo y poner todo en cada uno para que nuestro país esté orgulloso", analizó acerca de los partidos que se les vendrán contra Portugal, Corea del Sur y Uruguay, respectivamente, según consignó la página oficial del seleccionado ghanés.

"Es un honor representar a mi país y estoy muy orgulloso. El entrenador me dijo que me necesitaba en el equipo, y eso me hizo ponerme a disposición y enfocar la cabeza en eso para estar listo", sentenció.

Senegal perdió a uno de los mejores jugadores del mundo para Qatar

El delantero Sadio Mané, la gran estrella y capitán de Senegal, fue desafectado hoy del plantel y se perderá el Mundial de Qatar por una lesión en la pierna derecha de la que no pudo recuperarse.