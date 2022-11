El gran pedido que le hicieron a Emiliano Martínez para el Mundial

El arquero argentino Wilfredo Caballero contó que lo aconsejaría a Emiliano Martínez que "disfrute" del Mundial de Qatar como no pudo hacer él en la edición anterior en Rusia, donde perdió la titularidad tras el segundo partido frente a Croacia en el 2018.

"Le diría que disfrute y que se prepare para ganarlo al Mundial como no hice yo. Me enteré unas horas antes que iba a ser titular en el Mundial de Rusia. Nos comunicaron horas antes quiénes íbamos a jugar desde el arranque", lamentó exfutbolista de Chelsea y Manchester City, de Inglaterra, en una nota con el canal de Youtube Doble Mérito.

"Mi autocrítica es que no me preparé bien mentalmente para Rusia aunque estoy contento de haber vivido un Mundial. Yo creo que si le ganábamos a Islandia todo cambiaba, lo mismo un resultado positivo frente a Croacia, y eso ya no se puede cambiar ahora", reconoció.