Gran Hermano: la inesperada eliminación de un participante dejó en shock a la casa

Este lunes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. Tras la gala de eliminación, se definió quién abandonó la casa ¿De quién se trata? Te lo contamos.

La gala de eliminación se vivió con máxima tensión en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, donde seis participantes quedaron en placa y se enfrentaron al voto negativo del público: Yisela "Yipio" Pintos, Franco Zunino, Steffany "Campanita" Pereira, Luana Fernández, Leandro Nigro y Alejandra Majluf .

Tal como se vio en la transmisión, la primera en salir de placa fue Alejandra Majluf , quien celebró su continuidad en el reality. Minutos más tarde, Luana Fernández también aseguró su permanencia en la competencia. Luego fue el turno de Yisela "Yipio" Pintos , que logró mantenerse en la casa y agradeció el apoyo recibido desde Uruguay y Argentina.

Embed - La eliminación de Zunino provocó un nuevo brote de Zilli - Gran Hermano 2026

Con tres participantes ya salvados, la tensión aumentó hasta que Leandro Nigro se convirtió en el último en asegurar su continuidad, dejando un explosivo mano a mano entre Franco Zunino y Steffany "Campanita" Pereira.

Franco Zunino Franco Zunino es el nuevo eliminado de Gran Hermano 2026

Finalmente, Santiago del Moro anunció el veredicto: Franco Zunino fue eliminado de la competencia al recibir la mayor cantidad de votos negativos del público, poniendo fin a su paso por la casa más famosa del país. Su salida generó shock entre los participantes y una fuerte repercusión entre los fanáticos del reality.

¿Quiénes ya se fueron? Los eliminados de Gran Hermano 2026

Gabriel Lucero

Divina Gloria (abandono por salud)

Tomy Riguera (placa planta)

Carla “Carlota" Bigliani

Carmiña Masi (expulsada)

Nicolás Sícaro

Kennys Palacios

Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)

Franco Poggio

Cinzia Francischiello

Andrea del Boca (abandono por salud)

Lola Tomaszeuski

La Maciel (abandono por decisión propia)

Martín Rodríguez

Brian Sarmiento

Solange Abraham (expulsión)

Nazareno Pompei

Yisela “Yipio” Pintos (abandono por decisión propia)

Daniela De Lucía

Grecia Colmenares (placa planta)

Lolo Poggio (placa planta)

Danelik Galazan

Lola Tomaszeuski (expulsión)

Eduardo Carrera

Gladys “La Bomba Tucumana” (abandono por decisión propia)

Tati Luna

Brian Sarmiento

Franco Zunino

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