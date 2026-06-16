16 de junio de 2026
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Gran Hermano: la inesperada eliminación de un participante dejó en shock a la casa

Gran Hermano Generación Dorada 2026 tuvo una nueva gala de eliminación y un participante debió abandonar la casa. Conocé quién quedó fuera del reality.

Gran Hermano: la inesperada eliminación de un participante dejó en shock a la casa

Gran Hermano: la inesperada eliminación de un participante dejó en shock a la casa

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. Tras la gala de eliminación, se definió quién abandonó la casa ¿De quién se trata? Te lo contamos.

Así fue la última gala de eliminación de Gran Hermano 2026

La gala de eliminación se vivió con máxima tensión en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, donde seis participantes quedaron en placa y se enfrentaron al voto negativo del público: Yisela "Yipio" Pintos, Franco Zunino, Steffany "Campanita" Pereira, Luana Fernández, Leandro Nigro y Alejandra Majluf.

Tal como se vio en la transmisión, la primera en salir de placa fue Alejandra Majluf, quien celebró su continuidad en el reality. Minutos más tarde, Luana Fernández también aseguró su permanencia en la competencia. Luego fue el turno de Yisela "Yipio" Pintos, que logró mantenerse en la casa y agradeció el apoyo recibido desde Uruguay y Argentina.

Embed - La eliminación de Zunino provocó un nuevo brote de Zilli - Gran Hermano 2026

Con tres participantes ya salvados, la tensión aumentó hasta que Leandro Nigro se convirtió en el último en asegurar su continuidad, dejando un explosivo mano a mano entre Franco Zunino y Steffany "Campanita" Pereira.

Franco Zunino
Franco Zunino es el nuevo eliminado de Gran Hermano 2026

Franco Zunino es el nuevo eliminado de Gran Hermano 2026

Finalmente, Santiago del Moro anunció el veredicto: Franco Zunino fue eliminado de la competencia al recibir la mayor cantidad de votos negativos del público, poniendo fin a su paso por la casa más famosa del país. Su salida generó shock entre los participantes y una fuerte repercusión entre los fanáticos del reality.

¿Quiénes ya se fueron? Los eliminados de Gran Hermano 2026

  • Gabriel Lucero
  • Divina Gloria (abandono por salud)
  • Tomy Riguera (placa planta)
  • Carla “Carlota" Bigliani
  • Carmiña Masi (expulsada)
  • Nicolás Sícaro
  • Kennys Palacios
  • Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)
  • Franco Poggio
  • Cinzia Francischiello
  • Andrea del Boca (abandono por salud)
  • Lola Tomaszeuski
  • La Maciel (abandono por decisión propia)
  • Martín Rodríguez
  • Brian Sarmiento
  • Solange Abraham (expulsión)
  • Nazareno Pompei
  • Yisela “Yipio” Pintos (abandono por decisión propia)
  • Daniela De Lucía
  • Grecia Colmenares (placa planta)
  • Lolo Poggio (placa planta)
  • Danelik Galazan
  • Lola Tomaszeuski (expulsión)
  • Eduardo Carrera
  • Gladys “La Bomba Tucumana” (abandono por decisión propia)
  • Tati Luna
  • Brian Sarmiento
  • Franco Zunino

Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

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