Gran Hermano: la inesperada eliminación de un participante dejó en shock a la casa

Este lunes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. Tras la gala de eliminación, se definió quién abandonó la casa ¿De quién se trata? Te lo contamos.
Así fue la última gala de eliminación de Gran Hermano 2026
La gala de eliminación se vivió con máxima tensión en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, donde seis participantes quedaron en placa y se enfrentaron al voto negativo del público: Yisela "Yipio" Pintos, Franco Zunino, Steffany "Campanita" Pereira, Luana Fernández, Leandro Nigro y Alejandra Majluf.
Tal como se vio en la transmisión, la primera en salir de placa fue Alejandra Majluf, quien celebró su continuidad en el reality. Minutos más tarde, Luana Fernández también aseguró su permanencia en la competencia. Luego fue el turno de Yisela "Yipio" Pintos, que logró mantenerse en la casa y agradeció el apoyo recibido desde Uruguay y Argentina.
Embed - La eliminación de Zunino provocó un nuevo brote de Zilli - Gran Hermano 2026
Con tres participantes ya salvados, la tensión aumentó hasta que Leandro Nigro se convirtió en el último en asegurar su continuidad, dejando un explosivo mano a mano entre Franco Zunino y Steffany "Campanita" Pereira.
Franco Zunino
Franco Zunino es el nuevo eliminado de Gran Hermano 2026
Finalmente, Santiago del Moro anunció el veredicto: Franco Zunino fue eliminado de la competencia al recibir la mayor cantidad de votos negativos del público, poniendo fin a su paso por la casa más famosa del país. Su salida generó shock entre los participantes y una fuerte repercusión entre los fanáticos del reality.
¿Quiénes ya se fueron? Los eliminados de Gran Hermano 2026
Gabriel Lucero
Divina Gloria (abandono por salud)
Tomy Riguera (placa planta)
Carla “Carlota" Bigliani
Carmiña Masi (expulsada)
Nicolás Sícaro
Kennys Palacios
Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)
Franco Poggio
Cinzia Francischiello
Andrea del Boca (abandono por salud)
Lola Tomaszeuski
La Maciel (abandono por decisión propia)
Martín Rodríguez
Brian Sarmiento
Solange Abraham (expulsión)
Nazareno Pompei
Yisela “Yipio” Pintos (abandono por decisión propia)
Daniela De Lucía
Grecia Colmenares (placa planta)
Lolo Poggio (placa planta)
Danelik Galazan
Lola Tomaszeuski (expulsión)
Eduardo Carrera
Gladys “La Bomba Tucumana” (abandono por decisión propia)