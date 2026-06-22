22 de junio de 2026
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Gran Hermano define un nuevo eliminado: las encuestas anticipan un mano a mano electrizante

Este lunes se vivirá una nueva gala de eliminación en Gran Hermano. Los sondeos en redes anticipan un mano a mano épico para dejar el famoso reality.

Gran Hermano define un nuevo eliminado: las encuestas anticipan un mano a mano electrizante

Gran Hermano define un nuevo eliminado: las encuestas anticipan un mano a mano electrizante

Por Sitio Andino MuchoShow

La expectativa entre los fanáticos de Gran Hermano no para de crecer ante lo que será una de las noches más tensas de la temporada. Tras la reciente salida de Franco Zunino, el reality de Telefe se prepara para despedir a otro jugador este lunes a las 22:00, en una velada clave que promete modificar por completo la convivencia dentro de la casa.

¿A qué hora es la gala de eliminación y cómo ver el reality en vivo?

El programa conducido por Santiago del Moro comenzará puntualmente a las 22:00 por la pantalla de Telefe. Para quienes prefieran seguir las alternativas de manera online o mediante dispositivos móviles, la gala se transmitirá en directo a través de plataformas de streaming como DirecTV GO, Cablevisión Flow y Telecentro Play, además de la cobertura exclusiva de 24 horas que ofrece DGO.

La placa definitiva de nominados quedó conformada por cinco participantes tras las salvaciones de la semana: Catalina "Titi" Tcherkaski, Steffany "Campanita" Pereira, Cinzia Francischiello, Manuel "Manu" Ibero y Solange "Sol" Abraham se exponen al veredicto del voto negativo del público.

¿Qué dicen las encuestas sobre el próximo eliminado de Gran Hermano?

Los sondeos virtuales y las consultas realizadas por redes sociales, ya marcan una tendencia clarísima que polariza la atención de los espectadores. Todo indica que la resolución del juego se transformó en un mano a mano definitivo entre dos participantes que dividen aguas en la audiencia.

Catalina "Titi" Tcherkaski es quien se perfila con mayor fuerza para abandonar el reality, concentrando un contundente 60% de los votos negativos en las plataformas digitales. Muy de cerca la sigue Solange Abraham con el 35,7%, mientras que los tres nominados restantes mantienen porcentajes mínimos, quedando prácticamente fuera de peligro en esta oportunidad.

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La resolución de esta placa de nominados dejará una marca profunda en el transcurso de Gran Hermano, ya que la salida de cualquiera de las dos principales candidatas reconfigurará las estrategias del resto de los hermanitos dentro del juego. La suerte está echada y la decisión final se conocerá cerca de la medianoche.

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