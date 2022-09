Massa en Diputados: "Este presupuesto es prudente y realista"

CONFLICTO Massa cruzó al sindicato de neumáticos: "No podemos ser rehenes"

Massa, destacó "la importancia de la búsqueda de consensos" en el inicio de su exposición en la Cámara de Diputados y explicó las variables macroeconómicas proyectadas por el Gobierno de un aumento del 2% del crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), un déficit del 1,9% y una inflación promedio del 60%. La presentación se dio en medio del conflicto de Neumáticos, donde el Gobierno advirtió que abrirá las importaciones si es que hoy los trabajadores del Sutna y las empresas no llegan a un acuerdo.

Qué dijo Massa ante los diputados

En su discurso, el ministro manifestó: "Vamos a intentar extender los plazos de financiamiento del sector público". Con ese tono, comentó: "Vamos a una reducción de la necesidad de financiamiento, aplicando una política de endeudamiento sostenible". Y sumó: "Queremos incentivar la participación del sector privado en el financiamiento del tesoro".

A su vez, Massa prometió que el Gobierno pondrá energías en reducir la fuerte escalada de precios: "Vamos a buscar una desaceleración de la inflación". Sobre el apoyo al sector empresario, el ministro de Economía anunció un subsidio del 25% en las tasas para los créditos a las pymes.

"Tenemos para el 2023 un programa de asistencia de organismos multilaterales que es muy fuerte", acotó el ministro. Al respecto, hizo un paréntesis: "Estamos en negociaciones con el Club de París, para estabilizar la situación. Argentina está en una situación de 'stand-by'. Buscamos extender plazos, discutir la tasa de interés y aliviar los pagos que debe llevar adelante el Estado nacional".

En cuanto al endeudamiento argentino con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el tigrense remarcó que el Directorio del organismo tratará la revisión de las metas previstas para el período que va desde abril hasta junio el próximo 7 de octubre.

En materia energética, Massa remarcó que "la finalización del gasoducto Néstor Kirchner va a permitir un fuerte ahorro en importación".

Sobre los posibles cambios en materia de gasto público, el ministro sostuvo que "recorte no es lo mismo que diferimiento, no es ajuste, es orden en materia presupuestaria". Al respecto, Massa contestó a la polémica sobre presuntos achiques del gasto en áreas sensibles de sectores vulnerables, afirmando que no hay "ninguna resolución del Ministerio de Economía que recortara ninguna partida presupuestaria de atención a la discapacidad".

En materia de importaciones, el político destacó el problema de las licencias, señalando que en algunos sectores, como las máquinas para minar criptomonedas, tienen permisos automáticos, mientras que las piezas de ensamble para las pymes, no poseen este beneficio. "Lo tenemos que corregir", enfatizó.

También se refirió al Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI): "Vamos a incorporar un régimen de accesibilidad y trazabilidad que nos permita que en el momento en que una pyme acceda a la probación, sepa la fecha de pago que el Banco Central va a hacer de esta autorización de importación".