Mar Argentino una fuente de riqueza y proteínas sin control

En Radio Andina y Sitio Andino hemos tratado largamente la problemática del Mar Argentino y sus riquezas no solo energéticas, sino fundamentalmente de proteínas y potencial económico y alimentario similar o superior al de la Pampa Húmeda.

Está semana volvimos a advertir que es un potencial al cual no se presta atención, mientras un informe internacional de Financial Transparency Coalition (FTC) valuaba en unos 4000 millones de dólares anuales la perdida argentina por la pesca ilegal que es el doble de lo que exporta anualmente esa industria, unos 2000 millones de dólares. El informe que sitúa la pérdida global en unos 50 mil millones de dólares por la pesca ilegal, confirma lo que es un secreto a voces el negocio en nuestras aguas no es la pesca legal sino la ilegal.