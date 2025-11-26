Conocé el horóscopo para este miércoles 26 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

En esta nota de contamos el horóscopo de este miércoles 26 de noviembre de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que la astrología le depara a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.
Mensaje del Niño Prodigio: “Hoy tu fuego interior se activa.” La energía del día te impulsa a tomar decisiones que venías evitando. Momento perfecto para iniciar algo nuevo y liberarte de cargas emocionales.
Tauro (20 de abril al 20 de mayo)
Mensaje: “Confía en tu valor.” El Universo te pide paciencia y firmeza. Una conversación sincera te ayudará a destrabar un malentendido. Cuidá tu cuerpo y descansá más.
Géminis (21 de mayo al 20 de junio)
Mensaje: “Tu palabra tiene poder.” Se abre un día de mucho movimiento mental. Ideas, mensajes y oportunidades aparecen de la nada. En el amor, llega claridad.
Cáncer (21 de junio al 22 de julio)
Mensaje: “Protegé tu energía.” Tu intuición está muy elevada y te guía hacia decisiones correctas. En la familia, alguien necesita tu apoyo emocional. Buen día para ordenar tu hogar.
Leo (23 de julio al 22 de agosto)
Mensaje: “Brillá sin miedo.” El Niño Prodigio te augura un día de protagonismo. Reconocimientos, invitaciones y noticias positivas te animan a avanzar.
Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)
Mensaje: “Soltá lo que ya no sirve.” El día trae claridad para resolver un asunto laboral. Tu mente estará analítica pero también sensible. Hacé pausas.
Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)
Mensaje: “Recuperá tu balance.” Energía favorable para acuerdos, reconciliaciones y decisiones importantes. Crece una oportunidad económica inesperada.