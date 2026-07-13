Horóscopo chino: Ludovica Squirru adelantó el destino de los signos y de la Argentina para la segunda mitad del año

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Por Sitio Andino Sociedad







El tramo definitivo del año impone una profunda transformación en la energía global, abriendo un período de estabilización tras meses de extrema intensidad. Las nuevas predicciones que ofrece el horóscopo chino, difundidas por Ludovica Squirru en su último libro, trazan un mapa de transición hacia el orden interno tanto para la Argentina como para el zodíaco.

El contexto global y la advertencia crítica para la Argentina El año del Caballo de Fuego se define como una etapa de transición violenta, purificación y refundación profunda. Según explica la autora en sus columnas, tras una primera mitad de "fuego desatado" con crisis institucionales y aceleración, los meses venideros funcionarán como un proceso donde el fuego consumirá lo viejo para dejar cenizas fértiles. A nivel internacional, esto se traducirá en la caída de cuerpos diplomáticos, rupturas de tratados e intensas crisis climáticas que forzarán migraciones.

Para la Argentina, el diagnóstico de Squirru es tajante: describe una sociedad fracturada y agotada, pero anticipa una inminente "limpieza de viejos liderazgos". La astróloga insiste en que la verdadera salida a la crisis no llegará a través de recetas macroeconómicas mágicas de los gobernantes, sino mediante el despertar de las economías regionales, el asociacionismo comunitario y el trueque. La consigna clave para los argentinos es retornar a la tierra, cultivar los propios alimentos y tejer redes locales de contención.

¿Qué le depara el destino a tu signo en la segunda mitad del año? La especialista detalla que la energía del "Doble Fuego" obligará a los doce animales del zodíaco a tomar decisiones definitivas. El panorama exhaustivo se divide entre la búsqueda de orden y los giros de alta intensidad emocional:

Rata: Al ser el opuesto complementario del Caballo, sufre un choque de energías (Agua contra Fuego). Entra en una etapa de "freno de mano" donde tiene estrictamente prohibido realizar inversiones financieras de riesgo o cambiar de trabajo. Debe priorizar el autocuidado y bajar el perfil.

Al ser el opuesto complementario del Caballo, sufre un choque de energías (Agua contra Fuego). Entra en una etapa de "freno de mano" donde tiene estrictamente prohibido realizar inversiones financieras de riesgo o cambiar de trabajo. Debe priorizar el autocuidado y bajar el perfil. Búfalo: La rigidez de este signo de Tierra se flexibiliza y logra destrabar conflictos legales, sucesiones o trámites estatales frenados hace años. Consolida su economía material, pero debe evitar volverse ermitaño y abrir el diálogo familiar.

La rigidez de este signo de Tierra se flexibiliza y logra destrabar conflictos legales, sucesiones o trámites estatales frenados hace años. Consolida su economía material, pero debe evitar volverse ermitaño y abrir el diálogo familiar. Tigre: Integra la tríada de fuego con el Caballo, potenciando su revolución interna. Tendrá un semestre excelente para lo intelectual y los negocios, pero corre riesgo de sufrir afecciones físicas por exceso de ego. Debe controlar la presión arterial y aprender a delegar.

Integra la tríada de fuego con el Caballo, potenciando su revolución interna. Tendrá un semestre excelente para lo intelectual y los negocios, pero corre riesgo de sufrir afecciones físicas por exceso de ego. Debe controlar la presión arterial y aprender a delegar. Conejo: Tras periodos complejos, el entorno ruidoso alterará su psiquis. La recomendación de Ludovica es "esconderse en la madriguera": refaccionar el hogar, volcarse al arte, armarse de paciencia extrema y no involucrarse en pleitos ajenos para no salir perdiendo.

Tras periodos complejos, el entorno ruidoso alterará su psiquis. La recomendación de Ludovica es "esconderse en la madriguera": refaccionar el hogar, volcarse al arte, armarse de paciencia extrema y no involucrarse en pleitos ajenos para no salir perdiendo. Dragón: Funciona como un auténtico oasis tras pagar deudas kármicas. La presión laboral disminuye notablemente y recibirá compensaciones económicas o reconocimientos inesperados por tareas del pasado. Su meta es conectar con la naturaleza para equilibrar su espíritu.

Funciona como un auténtico oasis tras pagar deudas kármicas. La presión laboral disminuye notablemente y recibirá compensaciones económicas o reconocimientos inesperados por tareas del pasado. Su meta es conectar con la naturaleza para equilibrar su espíritu. Serpiente: Como hermana de fuego del Caballo, vive una fase de preparación hacia su propio año. Experimentará calma, recuperación afectiva y alta autoestima. Se aconseja afianzar el nido (pareja, mudanzas o propiedades) y suspender aventuras empresariales dudosas o viajes internacionales. La astróloga aconseja tres claves: fortalecer cuerpo, mente y espíritu de forma consciente; refugiarse en el altruismo y el tejido social colectivo; y desarrollar la intuición como un escudo de defensa mental. La astróloga aconseja tres claves: fortalecer cuerpo, mente y espíritu de forma consciente; refugiarse en el altruismo y el tejido social colectivo; y desarrollar la intuición como un escudo de defensa mental. Caballo: Quienes transitan su propio año (especialmente la generación de 1966) arrastran un gran agotamiento. El semestre exige detener la marcha de forma obligada, iniciar un tiempo de profunda introspección, sanar el árbol genealógico y ordenar el interior antes que el afuera.

Quienes transitan su propio año (especialmente la generación de 1966) arrastran un gran agotamiento. El semestre exige detener la marcha de forma obligada, iniciar un tiempo de profunda introspección, sanar el árbol genealógico y ordenar el interior antes que el afuera. Cabra: Es la gran aliada y la máxima beneficiada del período. Mientras el entorno tambalea, encontrará estabilidad, romances intensos, protección y reconciliaciones familiares. Su intuición estará afilada para dar giros positivos en su carrera y cerrar etapas dolorosas.

Es la gran aliada y la máxima beneficiada del período. Mientras el entorno tambalea, encontrará estabilidad, romances intensos, protección y reconciliaciones familiares. Su intuición estará afilada para dar giros positivos en su carrera y cerrar etapas dolorosas. Mono: Etapa de notable inestabilidad donde el Metal sufre la fundición del Fuego. Su mente ágil puede jugarle en contra mediante la ansiedad. El éxito dependerá de ejercitar el perdón y la generosidad; si intenta manipular situaciones económicas, el año lo castigará con pérdidas.

Etapa de notable inestabilidad donde el Metal sufre la fundición del Fuego. Su mente ágil puede jugarle en contra mediante la ansiedad. El éxito dependerá de ejercitar el perdón y la generosidad; si intenta manipular situaciones económicas, el año lo castigará con pérdidas. Gallo: Su energía mental se agudiza al extremo, tornándolo obsesivo, hipercrítico e inflexible en el plano laboral y familiar. Debe bajar las armas y trabajar la empatía para evitar rupturas con socios o parejas. El cable a tierra ideal será el ejercicio físico moderado.

Su energía mental se agudiza al extremo, tornándolo obsesivo, hipercrítico e inflexible en el plano laboral y familiar. Debe bajar las armas y trabajar la empatía para evitar rupturas con socios o parejas. El cable a tierra ideal será el ejercicio físico moderado. Perro: Vivirá una montaña rusa de pasiones, exposición pública y magnetismo. Recibe una inyección de energía directa que le traerá propuestas laborales audaces, pero la intensidad puede desestabilizarlo emocionalmente. Necesita mantener los pies sobre la tierra.

Vivirá una montaña rusa de pasiones, exposición pública y magnetismo. Recibe una inyección de energía directa que le traerá propuestas laborales audaces, pero la intensidad puede desestabilizarlo emocionalmente. Necesita mantener los pies sobre la tierra. Cerdo: Logra encontrar un eje de claridad mental para resolver dilemas familiares complejos. Sin embargo, Ludovica activa una advertencia médica estricta para este signo de Agua: debe ordenar su alimentación, realizar chequeos postergados y evitar los excesos de comida o alcohol porque su organismo estará sumamente vulnerable. El mensaje definitivo de la astrología oriental para este ciclo nos recuerda que los procesos de cambio no pueden detenerse. En este escenario, la adaptabilidad y el sentido comunitario serán las únicas herramientas capaces de transformar las cenizas del viejo orden en un nuevo punto de partida.