Hollywood: murió la actriz Diane Keaton a los 79 años

La actriz estadounidense Diane Keaton , una de las figuras más queridas y emblemáticas de Hollywood , ganadora del Óscar en 1978 por su inolvidable papel en "Annie Hall", falleció en California a los 79 años. La noticia fue confirmada este sábado por un portavoz de su familia a la revista People.

La revista explicó que no se revelaron de inmediato más detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento, y que sus seres queridos han pedido privacidad en este difícil momento.

Nacida el 5 de enero de 1946, Keaton dejó una huella imborrable en la historia del cine con una carrera que abarcó más de cinco décadas. Saltó a la fama en la década de 1970, no solo por sus colaboraciones con el director Woody Allen, que la convirtieron en su musa, sino también por su memorable interpretación de Kay Adams en la trilogía de "El Padrino" de Francis Ford Coppola.

Su papel como la neurótica y encantadora Annie Hall, un personaje que reflejaba en gran medida su propia personalidad y estilo, le valió el Óscar a la Mejor Actriz y la consagró como un ícono de la moda con su distintivo look andrógino.

A lo largo de su prolífica carrera, Keaton demostró su versatilidad en comedias y dramas, destacándose en películas como "Manhattan", "Rojos" (por la que recibió otra nominación al Oscar), "El club de las divorciadas" y "Alguien tiene que ceder". Su talento, carisma y estilo único la convirtieron en una de las actrices más respetadas y queridas de su generación.

Una carrera marcada por el éxito

Su consagración llegó de la mano de Woody Allen con Annie Hall (1977), película que le valió el Premio Óscar a la Mejor Actriz y que se convirtió en un hito del cine contemporáneo por su frescura y su mirada sobre las relaciones amorosas. Pero antes de eso, Keaton ya había dejado una marca indeleble al interpretar a Kay Adams, la esposa de Michael Corleone en la saga de El Padrino, dirigida por Francis Ford Coppola.

Diane Keaton Oscar Annie Hall

A lo largo de su carrera, trabajó con algunos de los directores y actores más reconocidos de Hollywood, y protagonizó películas que definieron generaciones, como Alguien tiene que ceder (2003), Reds (1981), Baby Boom (1987) y Manhattan (1979).

Además de su trayectoria en el cine, Diane Keaton fue una figura influyente en la moda y la cultura popular. Su estilo —mezcla de sofisticación, naturalidad y audacia— inspiró a diseñadores y marcó tendencia desde los años 70.

Keaton también fue una ferviente defensora de causas vinculadas a la preservación arquitectónica y el arte, y publicó varios libros en los que reflejó su pasión por la estética, la fotografía y la historia de la ciudad de Los Ángeles.