Pez Betta, fascinantes imágenes deun pez con mucho carácter

Aunque en el comercio encontremos pequeñas urnas o 'betteras' sin ningún tipo de apoyo técnico, "estos no son los medios más adecuados para mantener un Betta", afirma Zamora. "Lo ideal sería preparar un acuario de no menos de diez litros, yo recomendaría irnos a los 30-40 litros, añadir un filtro de corriente suave (los de mochila suelen ir bien) y un termocalentador que asegure que la temperatura no fluctúe y se mantenga en torno a los 25ºC", añade. GETTY IMAGES