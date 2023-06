Marilyn Monroe, la mujer que cambió Hollywood

image.png

Marilyn Monroe, de verdadero nombre Norma Jean Baker (o Norma Jean Mortenson, apellido de su padrastro), nació el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles, en el estado norteamericano de California. Fotos Exposición del museo, "I Want to Be Loved by You: Fotografías de Marilyn Monroe". (AP Photo_Brooklyn Museum of Art, Bert Stern)