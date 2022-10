Imágenes ganadoras de los Siena International Photo Awards

Categoría Personajes: Ganadora: "Angelina Jolie and Bees Number ". Retrato tomado para promover la iniciativa Mujeres por las abejas en el Día Mundial de las Abejas. La feromona real de la abeja reina se aplicó en Angelina para que las abejas se congregaran allí. Angelina permaneció completamente inmóvil durante 18 minutos sin sentir una picadura. Todos en el set tenían que usar un traje de abeja completo. Foto Dan Winters/ NatGeo/ Siena International Photo Awards

Categoría Under 20: Ganadora: "Kiss Me". Una chica, de expresión triste y labios pintados con pintalabios, es la modelo para una sesión de fotos. El concepto de fotografía se revoluciona con la llegada de un curioso pajarito. Sus labios de colores atraen a un cazador de arañas, inmortalizado en vuelo. Foto Raffael Gunawan/Siena International Photo Awards

image.png

Categoría Documental y Fotoperiodismo. Ganadora: "High Hopes". Incluso en 2020, mientras todos luchábamos contra el COVID, el mundo no se detuvo: la gente seguía huyendo de las guerras y la pobreza, buscando un futuro mejor y poniendo en riesgo su vida. En el mar Mediterráneo, ni siquiera los rescatistas, llevados por la esperanza, se han detenido. Foto Fabrizio Maffei/Siena International Photo Awards

image.png

La Foto del año se titutla “Woman from Evia” de Kritsiopi Panayiota, de 81 años, y su angustia cuando el incendio forestal llega a su casa en el pueblo de Gouves, en la isla de Evia, Grecia, el 8 de agosto de 2021. Foto Konstantinos Tsakalidis/Siena International Photo Awards

image.png

Categoría Animales en su Medio Ambiente. 1er lugar: "Mother, Tender Love". Las madres osas, en particular, son muy cariñosas con los jóvenes. Hoy, debido al cambio climático, los osos tienen que viajar mayores distancias para buscar comida y sobrevivir. A veces, la madre debe sostener a su cría a su lado mientras busca la próxima zona de caza. Foto Amos Nachoum/Siena International Photo Awards

image.png

Categoría fotografía callejera. Ganadora "Smokey Coat". Vestido como un detective de tiempos pasados, un caballero atraviesa una nube de vapor subterráneo que se eleva desde debajo de East 37th Street. Al fondo, rascacielos y edificios antiguos completan el cuadro. Foto Michael Kowalczyk/Siena International Photo Awards

image.png

Categoría viajes y aventuras. Ganadora: "Work". Nagarbari Ghat es uno de los puertos fluviales más activos del país. Los importadores de fertilizantes, granos alimenticios, carbón y cemento utilizan esta ruta para facilitar el transporte. Por lo general, los trabajadores trabajan aquí todo el día para descargar los productos de los barcos. Llevan las bolsas y se les paga por bolsa al final del día. Foto Rahat Bin Mustafiz/Siena International Photo Awards

image.png

Categoría Belleza de la Naturaleza. Ganadora: "Way to Hell". Una línea de pequeños cráteres en erupción en el Oeste de la Tierra de Hielo y Fuego. Un río de lava guía el ojo del espectador, mientras que el humo espeso se eleva hacia el cielo. Ver una erupción volcánica, escucharla y olerla, y sentir el calor increíble en tu piel es una experiencia única. Foto Nadine Galandi/Siena International Photo Awards

image.png

Categoría Deportes en Acción. Ganadora. "Finding Nemo". La nadadora brasileña medallista de oro olímpica Ana Marcela Cunha compite en el evento final de natación de maratón femenino de 10 km de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el Parque Marino de Odaiba, cuando un pequeño pez sale fuera del agua. Foto: Jonne Roriz/Siena International Photo Awards

image.png

Categoría fotografía callejera. 2do lugar. JERUSALEM 2018. Una reunión ortodoxa masiva después del funeral de un famoso líder espiritual judío en las calles de Jerusalén. Decenas de miles de personas se ven de luto por toda la ciudad en un día de invierno. Foto Barry Talis/Siena International Photo Awards

image.png

Categoría fotografía callejera. 3er lugar: "Back to Birqash". Tres comerciantes descargan un camello de su camión en el pequeño pueblo de Birqash. Durante la mañana estarán comprando y vendiendo camellos en el mercado semanal. La jornada de trabajo acaba de empezar. Foto Jonathan Jasberg/Siena International Photo Awards

image.png

Categoría fotografía callejera. "Remarkable Artwork". La gente siempre tiende a creer que las personas con discapacidad necesitan ayuda constantemente. Emine y Kübra demuestran lo contrario. Llevan nadando profesionalmente 4 años, asistiendo a numerosos torneos. Emine y Kübra representan el poder de la voluntad y prueban que la discapacidad no es una incapacidad. Foto Nese Ari/Siena International Photo Awards

image.png

Categoría viajes y aventuras. 2do lugar: "The Couple Is Struggling to Find a Stop" Los días fríos de invierno son bien conocidos en Chisinau. Sin calefacción en los autobuses, se vuelve más difícil ver algo afuera y saltar en la parada correcta. La foto fue tomada en Stefan cel Mare, la calle principal, que suele estar muy transitada. Foto Morten Gåsvand/Siena International Photo Awards

image.png

Categoría viajes y aventuras.. 3er lugar: "Surprise Visit": Un hipopótamo macho territorial emerge repentinamente del río Chobe. Después de su primera aparición veinte segundos antes, el guía de Chobe Princess, Patrick, sabiamente decidió dar la vuelta al pequeño bote y abandonar el área, pero el hipopótamo lo persiguió. Foto Marcus Westberg/Siena International Photo Awards

image.png

Categoría viajes y aventuras. Mención honorífica: "Polar Bear 81". Todos los años, en octubre y noviembre, los osos polares se dirigen a las capas de hielo de la Bahía de Hudson en busca de comida. Aquí, un oso polar curioso se acercó a la parte trasera de la cubierta abierta de un vehículo tipo buggy donde muchos visitantes curiosos también intentaban captar un buen primer plano de la criatura gigante. Foto Bob Chiu/Siena International Photo Awards

image.png

Categoría Belleza de la Naturaleza. 2do lugar: "Savannah Burning". Un incendio repentino quemó gran parte de la Sabana y los guardabosques no pudieron contenerlo. El fuego duró tres días y redujo a cenizas cerros enteros. Afortunadamente los árboles no fueron afectados por las llamas. Foto Roberto Marchegiani/Siena International Photo Awards

image.png

Categoría Belleza de la Naturaleza. 3er lugar: "Lonely Island Sunrise". Calma matutina en la isla solitaria, justo después del amanecer y antes de que el mundo despierte. Solo el fotógrafo y una garza solitaria pescando en el borde de la isla estuvieron presentes para disfrutar del momento. Foto Aya Okawa/Siena International Photo Awards

image.png

Categoría Belleza de la Naturaleza. Honorable mention: "The Lady of the Swamp". La garza real emerge entre los cipreses de los pantanos con una belleza y una figura que recuerdan a la dama de los pantanos. Los cipreses calvos en pleno ciclo otoñal aportan un contraste cromático acentuado. Foto Ignacio Medem/Siena International Photo Awards

image.png

Categoría Animales en su Medio Ambiente. 2do lugar: "Puma Hunting Guanaco". Un puma hembra cazando un guanaco macho adulto. Los dos animales se destacan en el centro; los mantos se mimetizan con el fondo, aunque los cuerpos musculosos crean una especie de danza que da ritmo al plano y destaca a los protagonistas. La imagen es parte de un proyecto documental de 7 meses de duración. Foto Ingo Arndt/Siena International Photo Awards

image.png

Categoría Animales en su Medio Ambiente. 3er lugar: "Last Hug". Este leopardo, llamado Olimba, acaba de matar a la madre del bebé babuino, que sigue aferrado al cuerpo de su madre, como si fuera un último abrazo. Olimba transporta a la madre y al pequeño babuino a su cachorro, para alimentarlo. El babuino intenta escapar sin éxito. Foto Igor Altuna/Siena International Photo Awards

image.png

Categoría Personajes: 2do lugar: "This Is My Eye". Una mujer de 70 años con un espíritu alegre que ama labrar la tierra y criar mascotas, particularmente aves de corral. Su rostro y manos arrugados, claramente desgastados por una vida de trabajo, no ocultan su sonrisa esperanzada. Lleva a su gallina de tal manera que se convierte en un pedazo de ella: a través de su mirada todo es bello. Foto Ahmed El Hanjoul/Siena International Photo Awards

image.png

Categoría Personajes: 3er lugar: "Hug". El COVID-19 nos cambió la vida: llegaron las mascarillas y la regla del distanciamiento social y se prohibió ver a nuestros seres queridos. La abuela de la foto, buscando la forma de volver a ver a sus nietos, instaló una cortina de nylon en su jardín y se reencontró con ellos. Se abrazaron fuertemente durante minutos. Foto K.deniz Kalayci/Siena International Photo Awards

image.png

Categoría Arquitectura y Espacios Urbanos. 2do lugar: "Elevator". La imagen, tomada desde una calle de Manhattan, crea una impresionante ilusión óptica. La geometría perfecta de los cuatro lados da la impresión de estar en un ascensor: no sabemos en qué dirección va, pero nos sentimos elevados, ¡aunque todavía estamos parados en el suelo con los pies! Foto: Ibrahim Nabeel Salah/Siena International Photo Awards

image.png

Categoría Arquitectura y Espacios Urbanos. 3er lugar: "Detachment". La imagen capta el derribo del silo del Consorcio Provincial Agrario. Construido en la década de 1970, se utilizó para almacenar trigo. Una vez que el silo quedó inservible para su uso, se hicieron algunos intentos de remodelarlo para proteger el edificio como un bien arqueológico industrial, pero sin éxito. Foto Giulio Casti/Siena International Photo Awards

image.png

Categoría Deportes en Acción. 2do lugar: "Caeleb Dressel". Caeleb Dressel del Equipo de Estados Unidos se ve en acción en su camino a ganar la final masculina de 100 m mariposa en el Centro Acuático de Tokio. El agua envuelve su cuerpo como un manto, creando un interesante efecto óptico. Su cabeza, mirando hacia abajo y hacia adelante, simboliza la fuerte determinación del atleta. Foto Ian Macnicol/Siena International Photo Awards

image.png

Categoría Deportes en Acción. 3er lugar: "Try". Valentine Holmes, del equipo de rugby Maroons, anota durante el tercer juego de la serie State of Origin Rugby League. El partido es entre los Queensland Maroons, llamados así por el color de sus camisetas, y los New South Wales Blues en el Suncorp Stadium. Foto Bradley Kanaris/Siena International Photo Awards

image.png

Categoría Documental y Fotoperiodismo. 2do lugar: "Israeli Palestinians". Un oficial de policía israelí apunta con su pistola a un hombre palestino, en el centro. Junto a ellos se encuentra un conductor judío que fue atacado por manifestantes palestinos. La policía israelí ya se ha enfrentado con estos últimos en muchas ocasiones: esto está llevando a la ciudad en disputa al borde de la erupción. Foto Ohad Zwigenberg/Siena International Photo Awards

image.png

Categoría Documental y Fotoperiodismo. 3er lugar: "Maicao Police Detention Cell". En la comisaría de la ciudad fronteriza de Maicao en Colombia, más de 60 presos condenados viven en una celda de detención de no más de 50 metros cuadrados. Las prisiones en Colombia están llenas; por lo tanto, incluso las comisarías locales se utilizan para los reclusos condenados a cadena perpetua. Rara vez se les deja salir de la celda. Foto Jan Grarup/Siena International Photo Awards

image.png

Categoría Under 20. 2do lugar: "Confine". Una persona está a punto de subir las escaleras: está rodeada por una escalera, como si fuera una frontera infranqueable. Esta obra reflexiona sobre la incómoda situación del ser humano en el universo. Siempre imaginamos lo que está pensando el pez en la pecera, sin saber que nosotros, los humanos, en realidad podemos vivir en una pecera más grande. Foto Qiyuan Zhu/Siena International Photo Awards

image.png

Categoría Guión. Ganadora: "Urban and Wild". Los zorros rojos, célebres por su astuta inteligencia, se han adaptado al mundo humano con un éxito asombroso y están sumamente diseñados para habitar las zonas fronterizas de los espacios verdes y la vida urbana. Esto se puede ver en la ciudad salvaje de Whitehorse, en el norte de Canadá, donde la densidad de zorros es excepcionalmente alta debido a la abundancia de alimentos. Foto Peter Mather/Siena International Photo Awards

image.png

Categoría Vida Submarina. Ganadora: "I Go Flying, I Come Flying". En esta fase de su vida los caballitos de mar juveniles suelen moverse agarrados a cualquier objeto flotante con la cola. A veces se agarran y nadan sobre un trozo de hierba marina, algas marinas o sobre un trozo de plástico. En esta ocasión, el joven caballito de mar se mueve utilizando la pluma de una gaviota. Foto Francisco Javier Murcia Requena/Siena International Photo Awards

image.png

Categoría Vida Submarina. 3er lugar: "Goliath in Lilliput". Hace décadas, debido a la severa disminución de la población del mero goliat del Atlántico, el estado estadounidense de Florida, donde se reúnen para reproducirse, prohibió la caza de esta especie. En la toma, el enorme mero parece estar "emergiendo" del banco de peces pequeños. El uso de una velocidad de obturación lenta crea un desenfoque de movimiento. Foto Tom Shlesinger/Siena International Photo Awards

Fuente: Clarín